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AirPods幫破案！警靠「1功能」揪出竊車賊　飛車追逐活逮2嫌

記者吳美依／綜合外電報導

美國加州灣區近期頻傳汽車竊盜案，奧克蘭（Oakland）承辦警官發現，失竊物品包括一副AirPods，趕緊使用蘋果手機的「尋找」功能（Find My App），果真找到嫌犯位置，經歷一場飛車追逐後，活逮2名嫌疑人。

《柏克萊地區報》報導，警方透過AirPods信號發現，嫌疑人出現在瑞登街（Redding streets）附近，正駕駛一輛贓車，停靠在連鎖藥局沃爾格林（Walgreens）後方丟棄財物，包括一把已經上膛、裝設加長彈匣的槍枝。此外，他們也很快認出，這輛贓車出現在近期多起竊盜案的案發現場附近，而且車牌還是偷來的。

▲加州警方靠AirPods找到嫌犯蹤跡。（左圖／取自免費圖庫unsplash；右圖／翻攝自YouTube／Berkeleyside）

▲加州警方靠AirPods找到嫌犯蹤跡。（左圖／取自免費圖庫unsplash；右圖／翻攝自YouTube／Berkeleyside）

未料，嫌犯發現警方蹤跡，立刻加速逃逸，一路飆到時速6-70英里（約時速96-112公里），至少撞到一輛汽車，差點波及行人，還驚動阿拉米達郡（Alameda County）警方派出直升機追蹤。但是，他們行經63街及貝克街附近時，卻突然決定棄車，最後落網。

警方表示，36歲女嫌及38歲男嫌涉嫌魯莽駕駛、持有贓物、盜竊身分及持有槍械，雖然他們目前暫時獲釋，也尚未被起訴，但全案仍在調查中。

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