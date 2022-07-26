大叔在天體沙灘盯裸女打手槍　遭阿伯拿獵槍「連轟3發」斃命

▲他在天體沙灘盯裸女打手槍，遭阿伯拿獵槍轟3槍斃命。（圖／翻攝自pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

法國近日發生一起槍擊命案，一名46歲男子23日前往里昂郊外一處天體沙灘，全身脫光後在現場一邊盯著裸女一邊打手槍。現場一名76歲老翁看見男子脫序的行為後，立刻上前勸阻，但對方卻完全不予理會，雙方爆發激烈爭吵，氣得他從包包拿出獵槍，在數百名遊客眼前連開3槍殺人。

綜合外媒報導，事件發生在法國里昂一處拉馬馬（La Mama）沙灘，該沙灘是當地最受天體愛好者喜愛的休閒沙灘，每年都吸引許多法國乃至全世界的天體愛好者前往渡假。

46歲男子23日上午到拉馬馬沙灘後，在沙灘上直接盯著裸體女性自慰，行為立刻引發周遭眾人不滿，但他卻完全不在乎，甚至侮辱與威脅其他遊客。此時一名76歲老翁也走上前勸阻，但自慰男依然不當一回事，雙方因此爆發激烈爭吵。

兩人的爭吵引來管理員關注，管理員決定把兩人請出沙灘，但自慰男不滿拒絕。當自慰男正在與管理員爭論時，老翁趁隙從包包拿出一支獵槍，接著直接對自慰男連射3槍，其中一發子彈甚至貫穿胸膛，導致男子當場死亡。

警方獲報趕到後，發現老翁沒有逃跑、沒有抵抗且坦承殺人。警方調查，老翁也是一名天體愛好者，經常到拉馬馬沙灘曬太陽，同時也是擁有合法持槍執照的獵手，至於死者則是一位短程旅遊的遊客，全案目前已進行司法程序偵辦中。

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