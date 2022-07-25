侯友宜「看不見的政績」曝光　喊話：新北要拚到全國第一

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者許靖騏攝）

記者皮心瑀／新北報導

新北市長侯友宜上任以來，大力推動纜線地下化並成立專案逐年執行。如今，新北市電纜地下化程度由107年64.4%進步至110年66.5%，提升2.1%的成果，讓新北電纜地下化程度全國僅次台北市的85.8%。侯友宜表示，新北的目標是力拼全國第一，要讓電桿與電纜逐年消失。

根據新北市府資料，109年電纜地下化專案啟動至111年，預計累計可完成103案，下地電桿656支，下地17.561公里，目前成案列管總數210案預計113年完成，109-113年預計完成下地電桿1713支，下地電纜總長度49.304公里

依據台電公司110年12月提供資料表示，新北市轄內人口稠密區，如板橋、新莊、永和及三蘆地區，電纜地下化程度皆已超過80%，其中以新莊90.5%最高、三重89.3%次之，惟新北市幅員遼闊且城鄉差距大，沿海金山、石門、萬里、貢寮及山區雙溪、平溪、深坑、石碇等人口相對較少之行政區因受地形限制，電纜地下化難度十分嚴峻，是未來需要突破的難關。。

新北市府於主要道路積極進行纜線下地工程，並要求道路改善工程時一併進行電纜地下化作業，如汐止區大同路三段（台5甲線）配合本府養護工程處相關道路改善工程，拔除25支電桿及纜線0.65公里，並依地方民意需求逐步執行巷弄內案件。

不過，巷弄電桿下地常因道路狹小無放置變壓器位置、引上管同意書取得困難、地下管路障礙等因素，施工介面複雜且施工難度高，如「三重區錦通街(中央市場)」受限於變壓器供電距離及市場前道路狹小，淨寬約6米 ，且附近人口密集，地下維生管線錯綜複雜，經過與地方民意、台電公司、市場處及攤商自治會等單位多次會勘協商，終於達成協議於中央市場地下室設置配電場所並持續協調台電、自來水、天然氣、電信業者配合工程變更管線路徑，共計下地4支電桿及纜線0.1公里。