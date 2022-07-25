新竹棒球場變爛尾樓？國民黨3戰將赴監院檢舉　要求陳菊調查林智堅

▲面對新竹棒球場缺失，楊植斗、柳采葳、謝克洋向監察院遞檢舉書，要求調查新竹市政府。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

新竹市政府砸了12億元重建的新竹棒球場於22日啟用，但打完2場比賽卻出現問題，造成開幕2天3名球員受傷退場，引爆棒球迷對新竹市長林智堅的不滿。國民黨台北市議員參選人楊植斗、柳采葳、桃園市議員參選人謝克洋25日上午到監察院檢舉新竹市政府，要求監察院長陳菊「趕快醒過來調查」。

面對新竹市立棒球場爭議，楊植斗、柳采葳、謝克洋25日上午10時赴監察院遞出檢舉書。柳采薇表示，新竹市立棒球場問題一堆，包括觀眾席視野不佳、球場品質糟糕，這2天造成許多球員受傷，這種品質外界無法接受，且整個球場花了12億元重建，到底是用了哪些陽春、兩光的建材，應全部調查清楚，希望陳菊趕快醒來，還給球員安全、乾淨且穩定的運動環境。

謝克洋提及，新竹棒球場除了出現球員受傷等事件外，還有廁所門裝反、地板破洞等情形，林智堅與新竹市副市長沈慧虹都說要一肩扛下，但「請問一個桃園市民跟新竹市民要怎麼扛？還是要找其他人一起扛？」請林智堅與沈慧虹提出具體方案，既然這是任內政績，就別只喊口號，必須跟外界說清楚講明白。

楊植斗指出，前新竹市議長謝文進曾在2018年揭露，有數學參考書漫畫置入陳菊、林智堅等人，便預言林智堅可能想選桃園市長、台北市長等職務，現在果真要參選桃園，質疑當年是在替林智堅造神，為此要求陳菊不要再裝睡，一定要調查清楚，「陳菊如果不查就是包庇，球員怒火絕對會燒在你們身上。」