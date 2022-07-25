林智堅律師要求「蘇宏達退出論文審定」：未審先判、政治立場偏頗

▲立委鄭運鵬、民進黨桃園市長參選人林智堅委任律師黃帝穎召開「未審先判！政治偏頗！台大學倫會蘇宏達應迴避」記者會。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅的台大國發所論文遭指控抄襲，而台大已組審定委員會審理，而委員會召集人兼會議主席的台大社科院院長蘇宏達近日在給內部信件定調此案為「醜聞」。對此，民進黨立委鄭運鵬、委任律師黃帝穎25日召開記者會指出，蘇宏達未看過雙方證據，就未審先判，加上政治立場偏頗，因此要求台大及社科院，蘇宏達不適任，應該有所迴避。

蘇宏達近日透過台大社會科學院辦公室，向台大社科院博士丶碩士丶學士和碩士專班學生發表一份內部信件，強調委員會一定依據法規，要捍衛台大與社科院的榮譽。不過，他在信件中直接定調此案為「醜聞」。

對此，鄭運鵬、黃帝穎25日一同在民進黨中央黨部召開「未審先判！政治偏頗！台大學倫會 蘇宏達應迴避 」記者會。鄭運鵬指出，蘇宏達過去就喜歡發表言論，「都是反民進黨、挺國民黨」，好比2021年10月21日公投案時，國民黨中常會邀請蘇宏達去做專題報告 「誠實是最好政策、瘦肉精進口與台美關係」等內容，來攻擊民進黨開放萊劑。

鄭運鵬指出，根據媒體報導，蘇宏達聲稱此案為「醜聞」，但他可以保證，蘇宏達沒有約談過林智堅，也沒看過他們給法律公證的資料 ，顯然是未審先判。

律師黃帝穎則表示，台大碩博論文學倫要點，要秉公處理，結果蘇宏達未審先判，定位此為醜聞，沒有看過雙方證據，無論法院程序，學術倫理委員會，必須要看完雙方資料，檢舉者、被檢舉人資料等再做判斷，結果他先入為主未審先判。

因此，黃帝穎表示，如果蘇宏達不迴避，他們會依法作出主張，再次呼籲要講學術倫理自由，「呼籲蘇宏達拿出點知識分子基本良知，都被社會質疑，很難公證處理了」。