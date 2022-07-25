吃到一半「天外插來一腳」卡天花板上！　網笑翻：傳說中的天殘腳

▲一隻腳卡在天花板上。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

記者朱祖儀／綜合報導

如果在家看到這個景象，你會怎麼辦？近日網路上流傳一段影片，看到有人在家好好待著，結果樓上的住戶竟「一腳」踩破他家的天花板，腿就直接卡在上面，讓他當場看傻眼猛飆髒話。影片曝光後，不少人笑說「原來天殘腳是真的！」

「飯吃的好好的，天外插來一腳！」一名網友在臉書「爆廢公社二館」分享影片，看到一名男子似乎不小心踩破了自家地板，一腳直接貫穿了樓下的天花板，腳上還都是天花板的碎屑，嚇得樓下住戶大罵髒話。從畫面中看到，男子似乎想靠著轉動解決這個尷尬的狀況，但影片並沒有拍出他是否順利逃脫。

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▲腳微微轉動試圖逃脫。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

不少網友看到後，紛紛笑說「趕緊逃啊，進擊巨人來了」、「這天花板是保麗龍的嗎」、「這是傳說中的降肉嗎」、「好想拿東西騷他腳底」、「原來這就是傳說中的天殘腳」、「太扯！我只好奇他怎麼上去的」、「天殘腳和如來神掌在樓上打架了，快跑」、「我可以感覺到這隻腳的尷尬處境」、「拿刷子弄他的腳底板」。

也有專業網友分析天花板的構造，「看起來應該是矽酸鈣、石膏板之類的材質，沒踩骨料沒辦法承受人的重量，塑膠搞不好還更堅固」、「矽酸鈣，防火的、耐燒，缺點就是很脆弱」、「是層板的問題…樓跟樓之間的層板都是有鋼條及水泥，這樣才能承重，正常不會貫穿，這就是房子結構問題，裝潢只是天花板的裝飾而已」。