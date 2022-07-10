來抓我了！通緝犯聽到警笛聲心虛　藏天花板被揪出

▲吳男聽到警笛聲沿著2樓招牌逃離，員警向前關切。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

24歲吳姓男子遭通緝，9日聽聞警笛聲以為是前來逮捕他，竟從2樓沿著招牌逃離，員警上前關心安危，他竟又跳回屋內並躱在天花皮夾層，員警立即訪巡詢該樓層住戶，並將躲在天花板夾層吳男「請」下來，經查證身分才發現原來吳男是台北地院發布的通緝犯，立即將吳男移送台北地院歸案。

▲警方發現天花板有被移動過痕跡，爬上查看。（圖／龜山警分局提供）

龜山分局龜山派出所警員黃翔麟、陸昀佑及實習生莊家綸，昨日17時許擔服巡邏勤務時，接獲派案表示有民眾需要警方協助，抬頭一看才發現一名男子竟然攀附在二樓商家招牌上，員警深怕男子從二樓摔落，告知男子不要亂動並欲上樓給予協助，沒想到男子疑似做賊心虛，突然跳入屋內消失的無影無蹤。

▲▼結果發現吳男躱在天花板夾層，將他請下後，查出為通緝犯予以逮逋。（圖／龜山警分局提供）

員警發覺有異立即通報警網來協助挨家挨戶訪詢，卻都遍尋不著吳男下落，此時實習生莊家綸發現該樓層公共空間的天花板疑似有被移動過的痕跡，這才發現原來男子竟然躲在天花板夾層內，並經員警利用小電腦查證男子身分，沒想到吳姓男子竟是台北地院發布之洗錢防制法通緝犯，員警馬上逮捕吳男並帶回訊問。

吳男表示，因為聽到警笛聲以為是警察要來找他，才會異想天開要從二樓沿著招牌逃離，這也讓警方哭笑不得，龜山派出所副所長曾儒義也對實習生莊家綸的敏銳觀察力讚譽有佳，並期許莊員能利用實習期間好好觀察學習，學以致用，畢業後共同為維護社會治安來努力。