暑假最新戶外1現象　醫：BA.5入侵好時機

▲暑假的墾丁大街到處都是人潮。（圖／記者陳崑福翻攝）



記者陳俊宏／綜合報導

現在正值暑假，許多人都會相約出遊。胸腔暨重症專科醫師黃軒今天（25日）提醒，大家有沒有發現，最近在外排隊等候買東西，大家都沒有安全距離了，這也是BA.5病毒入侵的好時機。

黃軒在臉書說，BA.5病毒比之前的Omicron病毒更會免疫逃脫、更易傳播，也就是說你我都有可能被傳染到BA.5病毒，尤其傳染症狀99%是輕症或無症狀。

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▼黃軒提醒，要持續做好戴口罩、勤洗手、保持距離。（圖／記者屠惠剛攝）



黃軒表示，戶外傳播仍然是被認為比較有低的傳播能力，但BA.5病毒的高傳播能力，提醒大家在戶外，仍然易被BA.5病毒感染，只要有以下NG的行為：

1、沒有戴口罩

2、近距離面對面

3、長時間和確診患者説好

4、在下風處

也就是說上風處有人咳嗽，他的飛沫隨風流向你在下風處。研究顯示在開放的戶外，風向是病毒飛沫推播危險的工具之一。另一篇研究發現，除了風向，還有風速、溫度、濕度，這些都是增加戶外環境病毒傳播的媒介。

5、進入擁擠的店家或公車

尤其明顯擁塞不能動的空間內，你以為你只是出外遊玩，一旦你到了戶外，卻在帳篷或攤位或小店內消費或吃吃喝喝，那你就已經是在人群鼎沸的地方了，也就是病毒散不開的地方。

6、沒有接種疫苗

一個研究發現，在戶外演唱會75%左右被感染的，都是那些「沒有接種疫苗者」！在BA.5病毒肆虐全球下，還是打好、打滿疫苗吧！

至於要如何避開戶外傳播？黃軒指出，這就是從個人的良好習慣持續做好，包括戴口罩、勤洗手、保持距離，「大家有沒有發現，最近在外排隊等候買東西，大家都沒有安全距離了，其實這也是BA.5病毒入侵的好時機。」

黃軒並持續提醒接種疫苗，尤其是加強劑，「至少在萬一你真的被BA.5傳播了，依舊是『免重症、免死亡』的最佳工具！」

►本文獲得黃軒醫師授權。