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俄毀約炸「烏克蘭糧食出口」港敖德薩　聯合國歐盟：譴責！

▲▼俄烏簽署烏克蘭糧食出口協議後，俄軍發射飛彈轟炸敖德薩（Odesa）。（圖／路透）

▲俄烏簽署烏克蘭糧食出口協議後，俄軍發射飛彈轟炸敖德薩（Odesa）。（圖／路透）

中央社

聯合國秘書長古特瑞斯「明確」譴責俄羅斯稍早飛彈攻擊烏克蘭在黑海重要穀物出口港敖德薩。歐洲聯盟外交和安全政策高級代表波瑞爾也抨擊俄國「應受譴責」。

法新社報導，俄羅斯才在聯合國（UN）斡旋下，與烏克蘭在土耳其伊斯坦堡簽署協議，讓烏克蘭生產的穀物能透過敖德薩（Odessa）港口運輸出口，有助緩和全球糧食危機。

古特瑞斯（Antonio Guterres）的副發言人哈克（Farhan Haq）發布聲明表示：「秘書長明確譴責據報在烏克蘭敖德薩港的攻擊。」「俄羅斯聯邦、烏克蘭與土耳其必須完全履行（協議），這是必要義務。」

烏克蘭稍早表示，俄羅斯發射巡弋飛彈擊中敖德薩港口基礎設施。烏國外交部發言人尼柯蘭科（Oleg Nikolenko）還說，這形同俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）在古特瑞斯和土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）的臉上吐口水。

波瑞爾（Josep Borrell）則在推特（Twitter）發文寫道：「才簽署伊斯坦堡協議，隔天便攻擊對穀物出口至關重要的一個目標，這格外應受譴責，並且再度證明俄羅斯完全漠視國際法與所做的承諾。」

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