逃脫瘋猴突然闖進家　2歲難民女童被暴咬「血噴滿地」垂死搶救中





▲女童被凶暴猴咬到渾身是血。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

烏克蘭2歲女童寶琳娜(Paulina)，跟隨爸媽逃到莫斯科遠離戰爭，然而日前在家玩耍時被突然闖入的瘋猴殘暴攻擊，手臂和腿都有嚴重撕裂傷，媽媽衝過來救她時，還被猴子緊緊抓住想要拖走，後來雖然獲救，但全身重傷垂死在醫院搶救。

現場影片可看到，寶琳娜與朋友們在院子玩耍時，一隻猴子突然跨過圍欄衝向他們，眾人嚇得立即逃跑，然而寶琳娜已被猴子緊緊抓住，慘遭瘋狂啃咬。媽媽聽到慘叫聲衝出來救人，猴子卻緊緊抓住孩子，她只好拼命用腳攻擊把猴子踹飛，不過猴子仍不放棄，不斷飛撲想把人搶回去。

寶琳娜因為重傷嚴重失血，家中地板四處可看到大量血跡，目前仍在加護病房治療。據了解，這隻猴子是從附近富豪的私人動物園中逃脫，除了飼養猴子，還有狼、大象等野生動物。寶琳娜一家人自2月俄烏戰爭以來逃離家園，借住在朋友位於莫斯科的房產中，目前他們已向警方報案，案件正在調查中。