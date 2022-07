逃脫瘋猴突然闖進家　2歲難民女童被暴咬「血噴滿地」垂死搶救中

▲女童被凶暴猴咬到渾身是血。(圖/翻攝自Twitter)

記者李振慧/綜合報導

烏克蘭2歲女童寶琳娜(Paulina),跟隨爸媽逃到莫斯科遠離戰爭,然而日前在家玩耍時被突然闖入的瘋猴殘暴攻擊,手臂和腿都有嚴重撕裂傷,媽媽衝過來救她時,還被猴子緊緊抓住想要拖走,後來雖然獲救,但全身重傷垂死在醫院搶救。

現場影片可看到,寶琳娜與朋友們在院子玩耍時,一隻猴子突然跨過圍欄衝向他們,眾人嚇得立即逃跑,然而寶琳娜已被猴子緊緊抓住,慘遭瘋狂啃咬。媽媽聽到慘叫聲衝出來救人,猴子卻緊緊抓住孩子,她只好拼命用腳攻擊把猴子踹飛,不過猴子仍不放棄,不斷飛撲想把人搶回去。

寶琳娜因為重傷嚴重失血,家中地板四處可看到大量血跡,目前仍在加護病房治療。據了解,這隻猴子是從附近富豪的私人動物園中逃脫,除了飼養猴子,還有狼、大象等野生動物。寶琳娜一家人自2月俄烏戰爭以來逃離家園,借住在朋友位於莫斯科的房產中,目前他們已向警方報案,案件正在調查中。

#Russia The monkey attacked the girl on the street in Mytishchi, the prosecutor's office began checking.



The child was hospitalized in serious condition, RIA Novosti was told in the Moscow Region Ministry of Health. pic.twitter.com/vk8ZYay7zW