快訊／台中驚傳槍響　男子「頭部中彈」送慈濟醫院搶救

國道10號驚傳槍響！高雄市一名男子今（15）日中午開車行經國道10號西向1.1公里處，疑似未讓一台黑色轎車超車，黑車駕駛竟直接搖下車窗，疑似拿出手槍朝男子汽車開了一槍，造成汽車左後窗碎裂，被害男子下國道後前往左營分局新莊派出所報案，警方獲報正展開圍捕。