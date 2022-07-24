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快訊／台中驚傳槍響　男子「頭部中彈」送慈濟醫院搶救

▲台中驚傳槍響，男子中彈送慈濟醫院搶救。（圖／記者許權毅攝）

▲台中驚傳槍響，男子「頭部中彈」送慈濟醫院急救。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅、游瓊華／台中報導

台中潭子車站旁24日晚間驚傳槍響，一名男子不明原因中彈受傷。警消獲報後趕往現場，將男子送往台中慈濟醫院急救。至於槍案發生原因及經過，警方目前正在了解中。

消防局24日晚間近10點接獲通報，在潭子區潭子街一段31巷靠近火車站有人員受傷，到場發現一名40多歲男性頭部疑似槍傷、無呼吸心跳，緊急將人送往慈濟醫院急救，事件發生原因還要進一步調查。

▼警方在現場拉起封鎖線。（圖／記者許權毅攝）

快訊／台中驚傳槍響　男子「頭部中彈」送慈濟醫院搶救

▲台中驚傳槍響，男子中彈送慈濟醫院搶救。（圖／記者許權毅攝）

▲台中驚傳槍響，男子中彈送慈濟醫院搶救。（圖／記者許權毅攝）

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