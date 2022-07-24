護理師人妻偷吃！熱戀小王3個月就搬家　判賠金額讓綠帽夫更崩潰

▲台中一已婚護理師認識貨車司機後，不到3個月就搬離家中，在小王家裡進進出出，丈夫憤而提告求償100萬元。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／台中報導

台中一已婚護理師經朋友介紹認識貨車司機小王，聊一聊覺得「很有緣、默契也很好」，熱戀3個月就讓她想離婚，並火速搬離家中。工程師丈夫不甘心自己負擔家中經濟，老婆還偷吃不回頭，對2人提告求償100萬元，經法院審理，一審判2人應連帶賠償50萬，二審考量雙方經濟，且認為沒有外遇發生性行為的實證，將賠償金降至10萬元，全案定讞。

判決書指出，工程師阿廷(化名)和護理師小琪(化名)結婚6年，婚後育有2名幼子，阿廷提告控訴，婚後他負責家中所有開銷，原本小琪外出都會告知他行程，卻從去年5月開始有所隱瞞，他發現小琪被小王單獨載出門購物，經過溝通後，小琪只表示不再和小王聯絡，卻堅持不刪除Line好友。

阿挺表示，小琪在醫院輪值小夜班，每天都工作到半夜1點，回家後卻繼續傳Line訊息到凌晨3、4點才睡，聲稱在跟朋友聊天，但每當他靠近，小琪就會把手機收起來，讓他懷疑小琪聊天對象就是小王。

經他不斷詢問，小琪才坦承偷吃小王，但不願意和小王分手，並在8月搬離家中，小琪在搬家前曾跟好友坦承她有第三者，搬家後阿廷也聽聞小琪經常到小王家過夜，請人前去了解，拍攝到小琪從小王家中走出來，前往醫院上班的照片，小王還殷勤幫小琪提包包，溫馨送她到門口。阿廷不甘被戴綠帽，對2人提告連帶求償100萬元。

全案審理時，小琪表示她婚後與丈夫、公婆同住，因小孩教養問題婆媳感情不睦，她才會搬離開家，會婚變是因為她和婆家長久失和、且丈夫拒絕溝通導致，並無第三者介入。

不過法院檢閱跟拍照片及相關手機訊息，發現小琪曾傳訊給閨蜜表示「對我愛上別人了」、「我認識的那個人其實跟我很合」、「就很有緣然後默契也很好」、「他可以養我跟阿弟啊」等訊息，一審認為人夫控訴事實明確，判處小琪、小王應連帶賠償50萬元，二審認為難依照片判斷2人有同居事實，也無發生性行為的實證，但顯然逾越男女交往分際，審酌阿廷是工程師，月收入5萬元、小王是貨車司機，月收約3萬元，判2人應連帶賠償阿廷10萬元，全案定讞。