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林鐵及文資處《芬芳散策》講座　年輕學者、設計師跨界暢聊嘉義

▲▼ 《芬芳講座》-歷史與設計跨域聊嘉義 。（圖／林鐵及文資處提供）

▲《芬芳講座》講者與民眾會後合影。（圖／林鐵及文資處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處(簡稱林鐵及文資處)於111年7月24日於嘉義製材所舉辦「嘉義的跨界!跨時代!-歷史x設計眼中的嘉義與製材所」講座，透過年輕一代學者與設計師跨域、跨時代的視角來暢聊嘉義這座老城市。

1914年啟用的嘉義製材所負責加工阿里山運送下來的原木，林業開始成為嘉義市城市發展的DNA。然而隨林業發展而繁榮、衰退而榮景不再，但遺留的產業設施以及街區的木造房屋，在在訴說著木都嘉義曾經的榮光。

林鐵及文資處透過《芬芳散策》一書，帶大家用閱讀重回那段嘉義人的盛景。講座特別邀請財團法人金龍文教基金會蔡榮順董事長、國立嘉義大學附設實驗國民小學陳明聰校長、嘉義市林森國小吳育楷校長及阿里山世界遺產協會郭盈良理事長等嘉義文史與教育界人士參與，希望集結大家的力量，共同推廣、一起讀在地的文化。

▲▼ 《芬芳講座》-歷史與設計跨域聊嘉義 。（圖／林鐵及文資處提供）

▲《芬芳講座》(up)講者分享來嘉義怎麼吃。（圖／林鐵及文資處提供）

林鐵及文資處表示，有感於年輕一輩認識歷史的方式相當獨特也多元，因此自機關成立以來，也跟著「年輕化」，不僅運用AR技術推出嘉義製材所導覽APP，也以沉浸體驗的策展手法在動力室推出「記憶•阿里山」特展，這次更與長期推動歷史故事化、生活化的故事StoryStudio團隊合作編輯《芬芳散策》，希望在歷史正確的前提下，用輕鬆活潑的文章來介紹嘉義這段重要的歷史，也期許未來年輕人不僅要認識這片土地的過去，也可以為這片土地開創更美好的未來。

講座由故事Youtube頻道文史擔當吳亮衡主持，與長期投入陳澄波畫作研究同時也是臺灣吧研究員的陳韋聿以及2021臺灣設計展分區策展人、平凡製作創意總監黃銘彰三位年齡加總不到百歲的年輕人，展開一場古與今、歷史與設計的對談，從製材所的過去功能與作為當代美學設計的角色、旅遊與特色飲食店家的轉換、談到老嘉義新生活的進行式，現場民眾參與熱烈，也透過這場講座重新認識嘉義這座小而美的城市。

《芬芳散策》預購活動至8月15日截止，預購除享有新書9折外，還加贈明信片套組；加購芳芳散策精美手記，再送兩款藏書票與通券貼紙，機會難得，請把握機會。

預購連結https://forms.gle/utrHtD3MdnwDbnEc7
預購洽詢：私訊林務局阿里山林業鐵路及文化產管理處粉絲專頁或洽詢林鐵及文資處曾小姐(05-2779843#361)

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