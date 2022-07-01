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《我與神木的記憶》影像徵集　打造百年林鐵成為國民記憶

▲▼ 林鐵及文資處徵集阿里山神木相片，重現台灣 人對神木的記憶 。（圖／林鐵及文資處提供）

▲林鐵及文資處徵集與阿里山神木相關相片，重現台灣 人對阿里山及神木的記憶 。（圖／林鐵及文資處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處（以下簡稱林鐵及文資處）規劃《森．國民記憶》活動，邀請民眾公開分享1998年前自己與阿里山神木的合影，透過影像的重現與分享，傳承世代的國民記憶，並自符合徵集資格者，隨機抽出10位幸運得獎者參加由阿里山生態攝影達人黃源明老師帶領小旅行活動，藉由珍貴的影像分享與實際走讀，在悠悠的杉林間，走一趟歷史的回味之旅。

▲▼ 林鐵及文資處徵集阿里山神木相片，重現台灣 人對神木的記憶 。（圖／林鐵及文資處提供）

來自臺南的甘小姐說，爸爸在網路上看到了「我與神木的記憶」後，在櫥櫃中找出當年帶著家人同遊阿里山的相片，雀躍分享那趟旅遊的點滴，感覺爸爸都年輕了起來！這次徵選中獎，剛好給即將60歲生日的父親一份超級禮物，讓父母親與阿里山神木再續情緣。

▲▼ 林鐵及文資處徵集阿里山神木相片，重現台灣 人對神木的記憶 。（圖／林鐵及文資處提供）

林鐵及文資處的志工鍾國蘭也翻找出民國77年與同事從嘉義搭乘小火車到阿里山，在神木前留下美麗的倩影，她笑著說，歲月如梭，自己的容貌都變了，但唯一不變的是熱愛阿里山火車的心。

林鐵及文資處黃妙修處長表示，本次《我與神木的記憶》線上影像徵集抽獎活動，帶動民眾的記憶串聯，許多參加徵選者，主動在留言處寫下自己青春的記憶，有年輕時一個人的旅行、當年火紅的救國團營隊溪阿縱走說不出口的告白、新婚夫妻的蜜月旅行、國小遠足、高中畢業旅行…等等，期望透過國民記憶的再現與分享，讓「一生至少要搭一次火車上阿里山」、「每一個人的相簿中都有一張阿里山」成為國民運動，讓百年林鐵成為國民記憶。

 

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