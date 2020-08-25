4遊客探秘境冒險走阿里山鐵路　最重罰5萬！林鐵處籲民眾勿觸法

▲林鐵及文資處與嘉義縣警察局聯合稽查，並對違反鐵路法民眾進行開罰。（圖／林鐵及文資處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處(林鐵及文資處)25日會同嘉義縣警察局竹崎分局、十字派出所，於十字路車站辦理聯合稽查違反鐵路法案件，當場發現4名遊客違規行走鐵路，後續將由竹崎分局函送交通部裁罰。林鐵及文資處呼籲，請民眾不得行走鐵路，以確保行車與自身安全。

▲林鐵及文資處與嘉義縣警察局聯合稽查恰巧遇見違規行走鐵路民眾。（圖／林鐵及文資處提供）

林鐵處表示，近年來民眾為探訪阿里山鐵路沿線或前往周邊景點，而有冒險行走鐵路之行為，尤以多林站至十字路站路段最多，為維護旅客安全，林鐵及文資處持續與嘉義縣警察局密切合作，不定期辦理聯合稽查，並於相關路段增設禁止行走鐵路告示牌，函請相關登山團體勿再辦理行走鐵路活動，同時請站務人員及在地社區協助向旅客宣導。

為加強執法效果，林鐵及文資處於25日再次聯合警方辦理稽查工作，於上午8時22分於十字路車站觀景台附近，發現4名遊客由林鐵54公里處（往得恩亞納產業道路叉路）行走鐵路至十字路車站。因已違反鐵路法第57條第2項「行人、車輛不得在鐵路路線、橋樑、隧道內及站區內非供公眾通行之處所通行。」之規定，依據鐵路法第 70 條，可處新臺幣1萬元以上5萬元以下罰鍰，後續將由竹崎分局函送交通部裁罰。



阿里山林業鐵路每日定期列車1、2車次、例假日列車3、6車次之阿里山號皆有行駛至十字路站，另周六、日 311、312車次之中興號列車行駛至奮起湖，歡迎民眾搭乘林鐵，以舒適、便捷、安全的方式探訪林鐵沿線的幽雅秘境，相關乘車資訊歡迎至林鐵及文資處官網(https://afrch.forest.gov.tw)或FB粉絲團(https://www.facebook.com/AlishanForestRailway.Taiwan)查詢。