林智堅「3個優先」自清論文原創　趙少康批：不怕抄襲標籤跟一輩子？

▲林智堅市長參選人說明碩士論文記者會。（圖／記者周宸亘攝）



記者杜冠霖／台北報導

獲提名參選年底桃園市長選舉的民進黨籍新竹市長林智堅，近日被爆出論文涉嫌抄襲一事，林智堅24日召開記者會公布證據及時序澄清。對此，中廣董事長趙少康表示，硬拗只會讓人更看不起人品與擔當，「林智堅堅不認錯，難道不怕讓『論文抄襲者』標籤跟隨他一輩子？」

林智堅上午召開記者會時提出時間序自清，林表示，自己的題目、大綱、草稿都是在先，可以證明論文是原創，「我是善意的資料提供者，陳明通老師是一位盡責的指導老師，而余先生是一位積極努力的研究生。」

根據林智堅在記者會中提供的時序，2014年11月29日九合一當選，2015上半年提供內部民調給陳明通，2015年8月11日，陳明通以此投稿期刊，2015年下半，陳明通認為這個題目有很多可延伸方向，林智堅決定以新竹市長選戰作為研究。

在2016年1月，陳明通才建議余正煌改研究題目，到了2016年2月1日，陳明通寄了電郵，內容是修改林智堅研究計畫草稿，也就是國民黨如今緊咬的雷同文字。

趙少康表示，林智堅兩份碩士論文涉及抄襲，當大家還在等他勇敢承認錯誤、公開道歉時，林智堅跟陳明通再度聯手，重演陳明通先發聲明帶風向，林智堅開記者會扮演受害者角色的戲碼。

趙少康指出，著作權法嚴格禁止抄襲，重點就在於表達方式必須不同，也就是理念可以相同，但是表述方式必須不同，絕對不允許便宜行事的「複製貼上」，針對一般著作尚且如此，更不用說會讓斯文掃地的論文抄襲。

對於林智堅的說法，趙少康批評，即使不同人研究相同主題，使用相同數據資料，也寫不出用字遣詞幾乎一樣的文章。陳明通跟林智堅想形塑林智堅是台大論文原創者的形象，不惜犧牲他指導的另一位余姓碩士生，就是要全黨保一人，洗白「小英男孩」的形象。

趙少康舉例，如果今天把一個想法告訴你，你用它寫了一篇文章在報紙發表，然後我寫了一篇跟你很多地方相同及相似的文章也到報紙發表，「我說我不是抄你的，我是原創者，你認為報社編輯會認同嗎？」

趙少康表示，再如我有一個想法告訴了你，你很努力的做研究做實驗，產生了一個發明，申請了專利，我能夠說這個專利是我的，因為我是原創？或是我在你之後也用你的發明去申請專利，「你認為審查機構會因為我說我是原創給我一個同樣的專利嗎？」

趙少康指出，假話說一百遍，雖可能誤導不明究竟的大眾，但還是假話的，也難保台大論文審查委員會教授不會受到影響。陳明通指導一干綠營政治人物取得學位，在當前「綠色恐怖」氛圍籠罩下，各界期待主持審查會議的蘇宏達是確保中立客觀的關鍵守門人，因此林智堅陣營要求蘇宏達迴避審查會議，司馬昭之心路人皆知，就是不敢接受專業學術審議，想藉各種不入流的小動作讓自己頭過身就過。

對於台大論文審查，趙少康表示，蘇宏達做為台大社科院院長，本應公平組成審查委員會 他為什麼要迴避？倒是陳明通身為利害關係人或類利害關係人，才應該迴避。既然大家都關心審查委員的公平與審查會的審查程序，台大就應該對審查會議的進行開放直播，事無不可對人言，不應該關起門來搞秘密審查。

趙少康指出，為了讓林智堅脫身，民進黨鋪陳了林智堅是善意的資料提供者、陳明通是盡責指導老師、余先生是積極想完成學業的研究生，林智堅還強調自己年輕時家境不好，所以奮發圖強取得碩士學位，企圖用這三大「人設」影響社會觀感，甚至博取民眾同情，為自己加分。家境不好不能成為自己犯錯的理由，硬拗只會讓人更看不起人品與擔當，「林智堅堅不認錯，難道不怕讓『論文抄襲者』標籤跟隨他一輩子？」