國發所論文案成羅生門？　她向台大檢舉余正煌抄襲：別讓林智堅甩鍋

記者杜冠霖／台北報導

獲提名參選年底桃園市長選舉的民進黨籍新竹市長林智堅，近日被爆出論文涉嫌抄襲一事，林智堅24日召開記者會公布證據及時序澄清。對此，議員王鴻薇表示，林智堅和陳明通一不做二不休地讓余正煌背鍋，為了讓余正煌出來捍衛自己的名譽，因此向台大檢舉余正煌抄襲，「請台大同時展開調查余正煌論文抄襲，請余正煌出來說明。」

▲林智堅市長參選人說明碩士論文記者會。（圖／記者周宸亘攝）



根據林智堅在記者會中提供的時序，2014年11月29日九合一當選，2015上半年提供內部民調給陳明通，2015年8月11日，陳明通以此投稿期刊，2015年下半，陳明通認為這個題目有很多可延伸方向，林智堅決定以新竹市長選戰作為研究。

在2016年1月，陳明通才建議余正煌改研究題目，到了2016年2月1日，陳明通寄了電郵，內容是修改林智堅研究計畫草稿，也就是國民黨如今緊咬的雷同文字。

對於林智堅提出的新事證，王鴻薇表示，林智堅今天論文門記者會根本就是犯罪自白 ，林智堅號稱找到新事證，原來所謂新事證就是和一直包庇林智堅的陳明通2016/02/01之間的EMAIL，「這不是笑死人嗎？全天下到底有哪一個是以跟老師的EMAIL做為論文已經寫完了呢？」

對於林智堅記者會內容，王鴻薇也提出4點質疑，包含：

１、王鴻薇批評，林智堅和陳明通一不做二不休地讓余正煌背鍋，但是一不敢說余正煌抄襲他，二不敢去告余正煌，余正煌已經被消失蹤跡，為了讓余正煌出來捍衛自己的名譽，因此向台大檢舉余正煌抄襲，請台大同時展開調查余正煌論文抄襲，請余正煌出來說明。

２、王鴻薇質疑，中華大學論文抄襲林智堅沒有新事證可證清白，林智堅第一次記者會講論文完成時間是6/26，後來我提出竹科期末報告是6月20日後，林志堅又說論文是五月開始寫，現在又提前到四月，林智堅一再說謊也改變不了他侵權的事實。因為事實是，中華大學於2007年12月26日就將申請書給竹科管理局，林智堅之後的論文抄襲了整整6頁、6700字。之後結案報告94%雷同。都證明林智堅有抄襲。

３、王鴻薇批評，林智堅記者會一再哭窮，想要搏取同情，卻隱暪自己曾經是建商老板的事實，一昧用包裝來混淆視聽，「林智堅敢不敢否認自已曾經開過建設公司的事實？」

４、王鴻薇表示，律師指控台大院長蘇宏達的政治色彩，又是用政治攻擊來保護林智堅，為何不敢回應反服貿學者鄭秀玲也質疑你林智堅的論文，「林智堅論文問題根本就是學術倫理，再用政治操作也掩飾不了論文抄襲的質疑。」