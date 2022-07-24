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新竹球場「攝影機底下有坐人」只用9根鐵架固定！他驚：會壓死人

▲新竹棒球場。（圖／記者陳立勳攝）

▲新竹棒球場。（圖／記者陳立勳攝）

記者施怡妏／綜合報導

新竹棒球場大手筆耗資12億元、經過3年重建後，22日風光重啟，卻被發現球場處處有瑕疵、設計不良等問題，還有網友貼出一張照片，攝影機居然擺放在觀眾席的座椅正上方，只有幾根鋼鐵簡單架設而已，質疑「公共安全」沒做好，若發生意外後果不堪設想，傻眼直呼「太誇張了吧！」

原PO在PTT發文，「新竹球場攝影機鋼架有公共危險疑慮？」看到網友分享的球場照，發現竟然有攝影機架設在觀眾席的正上方，底下還開放觀眾入座，「稍微有用心，稍微有良心，稍微有常識的人看到，都會直覺非常危險吧？那麼重的攝影機，擺在一個很明顯是臨時搭的鋼架上，底下還坐人？」

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▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲底下坐著許多民眾。（圖／翻攝自PTT）

他指出，一般蓋房子搭鷹架都會圍起來，避免民眾受傷，結果新蓋出的球場居然連這點都沒注意到，而且看起來根本不牢固，只有9根鐵架固定，要是不小心垮了，底下周圍的觀眾可能會被攝影機壓到，「這樣的休閒娛樂場所，居然出現這種可能壓人的設施，未免太誇張了吧？」

貼文一出，網友們都狂轟，「前面也不能做（坐）人吧，不小心弄倒往前掉」、「攝影大哥也危險吧，欄杆好低，腳滑就掉下」、「工地還比較有安全意識，工地至少有發安全帽，球迷沒安全帽」、「這12億元的成品喔，1200萬都嫌多吧」、「沒設計沒規畫，瞎搞一通」、「這很明顯就是還沒驗收或是完工，硬開打」、「晃一下掉下來絕對死人」。

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