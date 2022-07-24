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找到70歲公公了！網紅人妻曝「最大救命恩人」：萬幸台北這樣的好

 ▲▼擁有27萬名粉絲的火辣人妻，地方媽媽Ellie發文求助。（圖／翻攝自臉書【地方媽媽Ellie健身筆記】）

▲地方媽媽Ellie擁有27萬粉絲。（圖／翻攝自Facebook／地方媽媽Ellie健身筆記）

記者曾筠淇／綜合報導

本站22日報導《火辣人妻急發文「周伯伯快回家」　6特徵曝光！網洗版幫高調》，健身網紅「地方媽媽Ellie」日前發布協尋文，請大家幫忙找70多歲的周伯伯。稍早她則再度發文，表示已經找到人了，「謝謝所有幫忙分享協尋資訊的朋友」。

Ellie在臉書粉專「地方媽媽Ellie健身筆記」上發布好消息，他們已經找回70多歲的公公了，或許大家也很好奇這兩天「家裡那個大孩子」到底去哪玩耍？但他們問了許久，公公都笑而不語。直到Ellie問公公有沒有喝水？對方眼睛突然發亮，「有哦！人愛飲水，水！是原動力（台語）」。

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Ellie接著又問公公是喝哪裡的水？對方則說，「挖丟拿一個扣啊！四處都嘛通飲（我就拿個杯子，到處都有得喝）」。聞言，Ellie不禁想起自己剛嫁來台北之際，公公從不讓她掏錢去買飲料，總堅持要帶她去找飲水機，對方滿臉得意，「說著台北就是這樣好！」現在看來，Ellie也不禁直呼，「真的萬幸，台北有著『這樣的好』！從此飲水機，在我眼裡就是救命恩人了！」

Ellie也談及找人過程，除了求神拜佛、緊盯監視器之外，他們也不斷透過網路找線索，從未停止努力，「在爸爸努力漸漸找回自己力氣的同時，我們也檢討著自己身為子女能做的努力」。最後她也感性表示，最感謝的當然還是「人」，感謝員警、感謝幫忙留意的路人，也感謝所有幫忙分享協尋資訊的朋友。

好消息曝光後，底下網友紛紛回應，「太棒了，平安歸來，辛苦了，祝福一切平安、健康」、「文筆真好，感人的結局」、「平安就好，辛苦你們了」、「平安就是福」、「太好了！平安歸來」。

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