婆婆太迷農民曆！公公想就醫檢查心臟　竟因「不宜出門」被阻止

▲原PO婆婆很迷農民曆。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者朱祖儀／綜合報導

不少長輩比較傳統，做事之前會先翻閱農民曆看是否適宜，不過也不該太迷信。一名人妻抱怨，婆婆不管做什麼事情，都一定要看過農民曆，就連公公生病要去看醫生，對方也會做出限制，讓家人都覺得相當困擾。PO文曝光後也釣出不少苦主。

原PO在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，婆婆很迷信農民曆，舉凡家中大小事，像是洗床單、窗簾或是搬桌子，都一定要確認過農民曆才能動手。更扯的是，公公心臟不太好，近日覺得心跳比較快，想要去看醫生檢查一下，婆婆同樣立刻跑去翻農民曆，說「本子寫早上不宜出門，下午再去看可以嗎？」公公聽到後當場傻眼，「三字經罵完就出門了」。

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▲婆婆因為農民曆，想阻止公公去看醫生。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

不少網友看到PO文後，紛紛表示「幫婆婆把農民曆丟掉」、「上廁所要看嗎」、「要是休克，難道也要先看時辰再送醫搶救嗎」、「還好公公腦子清楚，萬一耽誤了真的要怎麼辦」、「都已經不舒服了還翻農民曆！要真信了這個，到時就真的要翻農民曆了啦」、「公公罵的好！人不舒服，有時候短短時間就有很大的變化，真是拿別人的命開玩笑」。

也有人分享自己的經歷，「我婆婆迷信到差點害死我公公，當時公公肚子已經痛到臉色慘白，無法自己走動要人攙扶，送急診後是疝氣加上腸子部分壞死，醫生說要趕快住院開刀，婆婆為了不想花太多錢讓公公開刀，就去問神明說腸子只要通一通就好不用開刀，被我罵迷信」、「我婆婆務農，也是常常看農民曆，要拜拜也會看農民曆，只是沒有你婆婆那麼嚴重，之前我說要去催生，我婆婆還叫我看農民曆，我說要挑日子那就找老師看時辰剖腹算了，她就閉嘴了」。