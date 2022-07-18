人妻洗澡遭公公「監視」像住監獄　尪還拿前女友狂酸！網勸：快逃

▲公公監視原PO的洗澡時間。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者朱祖儀／綜合報導

婚後要如何和另一半的家人相處，讓不少人困擾。一名人妻表示，現在才新婚3個月，但已經快受不了公公的「監視」，對方總是關注她洗澡的狀況，看有沒有浪費電，宛如活在監獄一般，老公也都不幫忙，還拿前女友舉例對她酸言酸語。PO文曝光後掀起網友熱議。

原PO在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，婚後和公公同住，現在已經3個月了，不過對方總是喜歡監視她的生活，不管是洗澡時間跟次數、洗衣服件數、有無開冷氣都要管，甚至連洗澡時忘記關電扇都會被罵，嚴格限制不能浪費電，但明明水電費都是她在繳的，不禁崩潰喊「活像住在監獄一樣」。

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▲家中的水電費都是原PO繳的。（圖／記者劉維榛攝）

原PO也說，平時體諒老公經濟壓力大，所以即使自己的薪水約4萬多元，她還是盡量付出，結婚3個月已經幫忙付了10幾萬元，但對方還是不滿足，總說「如果是前女友才不會計較什麼的」，讓她聽了十分心寒，好奇其他人看了是否也有同樣的想法。

不少網友看到後，紛紛表示「沒孩子我會直接提離婚，前女友那麼好，我們不要耽誤他們」、「如果長年付出都被嫌棄，那就勇敢嗆豬隊友說『所以前女友才會跟你分手』，接著不要再付任何一毛錢」、「對自己好一點吧！離開是最好的選擇」、「隊友太瞎，都結婚了還在提什麼前女友，這麼不尊重人，我看他是把你當提款機而已，快逃啊」、「既然他前女友不會計較，請把帳單寄給她」。