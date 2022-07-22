　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

辣臀網紅「地方媽媽Ellie」發文　求救：請大家幫忙找周伯伯！

▲▼擁有27萬名粉絲的火辣人妻，地方媽媽Ellie發文求助。（圖／翻攝自臉書【地方媽媽Ellie健身筆記】）

▲擁有27萬名粉絲的火辣人妻，地方媽媽Ellie發文求助。（圖／翻攝自臉書【地方媽媽Ellie健身筆記】）

記者陳雕文／綜合報導

擁有27萬名粉絲的健身網紅「地方媽媽Ellie」稍早在臉書粉專發文表示，其公公21日清晨出門到新北市永和福和橋買菜，至今都還沒回到家，「永遠把家人放在自己前面的公公，這樣徹夜未歸，那千萬種可能已經快把我們搞瘋。」期望廣大網友們能幫忙留意尋找，並公開公公的照片及特徵。

▲▼擁有27萬名粉絲的火辣人妻，地方媽媽Ellie發文求助。（圖／翻攝自臉書【地方媽媽Ellie健身筆記】）

▲地方媽媽Ellie描述公公的特徵，希望大家協尋。（圖／翻攝自臉書【地方媽媽Ellie健身筆記】）

由於公公患有輕微失智症，昨天清晨只留話，說到「台北『永和 福和橋下』買菜」後即失蹤，地方媽媽Ellie在粉專焦急PO文表示，「尋找之後，報警之後，我們到處張貼尋人文章，今天（22日）要用更積極的方式，也許廣播，也試試看尋求地方有力人士的幫助…」

她還說，「我的公公，雖然看起來是個很嚴肅的人，但是跟陌生人對話時，總會微微彎身，走路時，喜歡將雙手背在身後，再累，他也會挺直腰桿，他是個客氣的人，如果有網友看到可能是周伯伯的人，拜託請停下來腳步來幫我們問問：周伯伯….家裡的鍋都燒開了，就等著你買的菜要下鍋了！要不要快點回家呢…」

Ellie說，「公公身高約160公分，體型精瘦，目測年齡約70上下，戴米色鴨舌帽、身著白色短袖汗衫，騎紅色前面有菜籃的淑女腳踏車。可能會去的地方包括文山、景美、萬隆、永和、福和橋、仙跡岩，若還有可尋人的方法也請賜教。」

▼地方媽媽Ellie經常分享美照。（圖／翻攝自臉書【地方媽媽Ellie健身筆記】）

▲▼擁有27萬名粉絲的火辣人妻，地方媽媽Ellie發文求助。（圖／翻攝自臉書【地方媽媽Ellie健身筆記】）▲▼擁有27萬名粉絲的火辣人妻，地方媽媽Ellie發文求助。（圖／翻攝自臉書【地方媽媽Ellie健身筆記】）

▲▼擁有27萬名粉絲的火辣人妻，地方媽媽Ellie發文求助。（圖／翻攝自臉書【地方媽媽Ellie健身筆記】）

▲▼擁有27萬名粉絲的火辣人妻，地方媽媽Ellie發文求助。（圖／翻攝自臉書【地方媽媽Ellie健身筆記】）

►石墨烯平口褲4件才549元！聰明如你一定要囤貨

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

ET快訊
林志穎特斯拉車頭全毀！　拖吊到一半「二度起火」
「1000元動滋券開獎」邊緣人狂簽到！他一查官網驚呆：中籤了
民進黨議員兒研發「叫雞App」　仲介10名妙齡女賣淫
真的熱到叫不敢！今飆41.2度高溫　再度刷新今年記錄
操演殞命！裝甲兵生前俊俏模樣曝　親屬淚：他是家族的開心果
快訊／BA.2.75首度侵台！　30多歲男確診
又見兒童腦炎亡！4歲女童「發燒併癲癇」　發病到死亡僅5天
林志穎開特斯拉自撞火燒車！現場持續交管...僅開放內側車道
快訊／新增86死！　本土＋23813

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

六旬婦網戀伊拉克將軍匯款140萬　行員及時報警保住購屋頭期款

林志穎特斯拉車頭全毀！拖吊到一半「二度起火」　警消灑水降溫

「叫雞App」爆紅！議員之子成雞頭　開二手車掩人耳目...下場曝

幼兒時刻不能離開視線　高警被酸爆：盯駕駛就沒車禍、酒駕

操演殞命！裝甲兵生前俊俏模樣曝　親屬淚訴：他是家族的開心果

林志穎開特斯拉自撞火燒車！　現場持續交管...僅開放內側車道

林志穎自撞「骨折痛到不能動」！熱心工人拉出父子　5秒後就起火

LIVE／林志穎駕特斯拉自撞起火！　林口長庚說明傷勢

林志穎開特斯拉自撞！警「7個字」還原過程　現場酒測值曝光

女友劈腿分手不甘心！失戀警濫查情敵個資　拿鐵鎚奔他家砸車

駕駛左轉擦撞行人落跑　騎士追上問竟回沒看到

媽買臭豆腐回家被嫌臭...　貓一旁猛埋沙：幹嘛吃屎

長腿男無視特斯拉充電　奪充電槍餵飽自己愛車

高雄蓮池潭風帆船翻覆！9歲童亡...教練遺體尋獲

可愛日本妹拉人力車兼導遊　朝氣介紹景點網：想出國了

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

56歲美魔女「爆乳裝+網襪」神凍齡！　小26歲鮮肉男追求：老娘都可以生你

丟丟妹被爆賣磷酸鹽蝦仁　高雄衛生局赴工廠稽查！

教練臉貼透明獨木舟底　嘟嘴吸船網笑：在清潔？

禹英禑身邊有「春日暖陽」♥　幫情敵助攻、還為她吵架...看哭惹

六旬婦網戀伊拉克將軍匯款140萬　行員及時報警保住購屋頭期款

林志穎特斯拉車頭全毀！拖吊到一半「二度起火」　警消灑水降溫

「叫雞App」爆紅！議員之子成雞頭　開二手車掩人耳目...下場曝

幼兒時刻不能離開視線　高警被酸爆：盯駕駛就沒車禍、酒駕

操演殞命！裝甲兵生前俊俏模樣曝　親屬淚訴：他是家族的開心果

林志穎開特斯拉自撞火燒車！　現場持續交管...僅開放內側車道

林志穎自撞「骨折痛到不能動」！熱心工人拉出父子　5秒後就起火

LIVE／林志穎駕特斯拉自撞起火！　林口長庚說明傷勢

林志穎開特斯拉自撞！警「7個字」還原過程　現場酒測值曝光

女友劈腿分手不甘心！失戀警濫查情敵個資　拿鐵鎚奔他家砸車

黃嘉千彩排最後一幕「雙眼明顯泛淚」！鬆口最大挑戰…真相和他有關

「北基隆南虎尾」中元祭　雲林虎尾「街仔普」停辦2年再登場

關聖帝君聖誕　侯友宜赴新莊武聖廟參拜祈福

六旬婦網戀伊拉克將軍匯款140萬　行員及時報警保住購屋頭期款

特斯拉創辦人76歲老父精力太強！　企業求捐精：創造新一代馬斯克

美國會暴動案聽證會　聚焦川普「3小時無作為」盯電視看群眾闖入

林志穎特斯拉車頭全毀！拖吊到一半「二度起火」　警消灑水降溫

萌豹！「無所事事小海豹」LINE貼圖驚喜出沒愛河灣　吸引遊客搶拍

熱昏了！腳踏車騎士暈眩摔落人行道　全身濕透...路人緊急報案

國台辦指「九二共識」取得五大成果　朱鳳蓮：台灣連8年出席WHA

天氣熱…電眼妹扯開衣服「巨彈噴出」　6秒激晃片把網友逼瘋：我重播1小時！

社會熱門新聞

快訊／林志穎駕特斯拉自撞橋墩！滿臉血脫困

林志穎撞車畫面曝！迴轉11秒後撞斷指示桿

林志穎駕特斯拉自撞　原因曝光！

林志穎自撞車禍！手上錶款曝身分

現場畫面曝！林志穎自撞起火　400萬特斯拉僅剩骨架

24歲裝甲兵殉職！神似「周渝民」電眼超帥　遺願讓人鼻酸

即/丟丟妹被爆「賣磷酸鹽蝦仁」　稽查結果曝

好心人「迅速拉出林志穎」　送醫初步傷況曝

林志穎自撞起火！兒坐副駕輕傷送醫　全程未掉一滴淚

宜蘭2車高速對撞4傷　恐怖噴飛影片曝光

裝甲兵操演殞命！伯父是「戰車老學長」

林志穎自撞！工人拉出父子5秒後就起火

8年前噴精女官外套　軍人今涉性侵DNA一比破案

即／400萬特斯拉撞橋墩起火狂燒　父滿臉血幼子獲救

更多熱門

相關新聞

火辣人妻急發文「周伯伯快回家」　網幫高調

火辣人妻急發文「周伯伯快回家」　網幫高調

健身網紅「地方媽媽Ellie」今早急發協尋文，一位70多歲周伯伯，昨日上午6點出門到永和「福和橋下」買菜，平時他中午就會返家，怎料已1日未歸，讓家人們心急如焚。對此，大票網友紛紛轉傳幫高調，並祈禱伯伯能夠平安回家。

6歲自閉男童驚恐說不出話　美女警讓他開口了

6歲自閉男童驚恐說不出話　美女警讓他開口了

撿到浪貓送結紮　才知牠走失1年

撿到浪貓送結紮　才知牠走失1年

公公把新房當自己家　媳婦準備脫褲險被看光

公公把新房當自己家　媳婦準備脫褲險被看光

人妻洗澡遭公公「監視」　尪還拿前女友狂酸

人妻洗澡遭公公「監視」　尪還拿前女友狂酸

關鍵字：

地方媽媽Ellie公公周伯伯走失

讀者迴響

熱門新聞

快訊／林志穎駕特斯拉自撞橋墩！滿臉血脫困

快訊／林志穎親弟急奔醫院！

愛情長跑10年！YT情侶CP「宣布分手」

房價1千萬「他只喊850萬」激戰深夜3點！屋主點頭了

快訊／動滋健身券抽籤結果出爐

高中生家長找議員助理施壓　學校反送1大過　

林志穎撞車畫面曝！迴轉11秒後撞斷指示桿

女友絲襪「濕濕的」忘在學長家　男一聽臉綠

公公常待在神明廳！她「驚見1幕噁炸」夫道歉

林志穎驚傳車禍！1月才PO試駕特斯拉照片

同事車內放1神物香爆　網：CP值超高

林志穎駕特斯拉自撞　原因曝光！

林志穎自撞車禍！手上錶款曝身分

現場畫面曝！林志穎自撞起火　400萬特斯拉僅剩骨架

林志穎經紀人報平安：父子目前在醫院觀察中

更多

最夯影音

更多
駕駛左轉擦撞行人落跑　騎士追上問竟回沒看到

駕駛左轉擦撞行人落跑　騎士追上問竟回沒看到
媽買臭豆腐回家被嫌臭...　貓一旁猛埋沙：幹嘛吃屎

媽買臭豆腐回家被嫌臭...　貓一旁猛埋沙：幹嘛吃屎

長腿男無視特斯拉充電　奪充電槍餵飽自己愛車

長腿男無視特斯拉充電　奪充電槍餵飽自己愛車

高雄蓮池潭風帆船翻覆！9歲童亡...教練遺體尋獲

高雄蓮池潭風帆船翻覆！9歲童亡...教練遺體尋獲

可愛日本妹拉人力車兼導遊　朝氣介紹景點網：想出國了

可愛日本妹拉人力車兼導遊　朝氣介紹景點網：想出國了

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面