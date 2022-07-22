辣臀網紅「地方媽媽Ellie」發文　求救：請大家幫忙找周伯伯！

▲擁有27萬名粉絲的火辣人妻，地方媽媽Ellie發文求助。（圖／翻攝自臉書【地方媽媽Ellie健身筆記】）

記者陳雕文／綜合報導

擁有27萬名粉絲的健身網紅「地方媽媽Ellie」稍早在臉書粉專發文表示，其公公21日清晨出門到新北市永和福和橋買菜，至今都還沒回到家，「永遠把家人放在自己前面的公公，這樣徹夜未歸，那千萬種可能已經快把我們搞瘋。」期望廣大網友們能幫忙留意尋找，並公開公公的照片及特徵。

▲地方媽媽Ellie描述公公的特徵，希望大家協尋。（圖／翻攝自臉書【地方媽媽Ellie健身筆記】）

由於公公患有輕微失智症，昨天清晨只留話，說到「台北『永和 福和橋下』買菜」後即失蹤，地方媽媽Ellie在粉專焦急PO文表示，「尋找之後，報警之後，我們到處張貼尋人文章，今天（22日）要用更積極的方式，也許廣播，也試試看尋求地方有力人士的幫助…」

她還說，「我的公公，雖然看起來是個很嚴肅的人，但是跟陌生人對話時，總會微微彎身，走路時，喜歡將雙手背在身後，再累，他也會挺直腰桿，他是個客氣的人，如果有網友看到可能是周伯伯的人，拜託請停下來腳步來幫我們問問：周伯伯….家裡的鍋都燒開了，就等著你買的菜要下鍋了！要不要快點回家呢…」

Ellie說，「公公身高約160公分，體型精瘦，目測年齡約70上下，戴米色鴨舌帽、身著白色短袖汗衫，騎紅色前面有菜籃的淑女腳踏車。可能會去的地方包括文山、景美、萬隆、永和、福和橋、仙跡岩，若還有可尋人的方法也請賜教。」

▼地方媽媽Ellie經常分享美照。（圖／翻攝自臉書【地方媽媽Ellie健身筆記】）