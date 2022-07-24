高雄29歲女溺斃！外出散心悲劇收場...蓮池潭風帆2死後再添1命

▲蓮池潭在24日的凌晨又發生一起溺斃案件，一名女子落水死亡 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄蓮池潭日前才發生一名帆船教練跟男童溺斃的意外，現在又傳出一名女子24日凌晨溺水死亡，有民眾目擊有人落人，救起送醫後不治，這也是蓮池潭三天來的第三起溺斃案件。

這起案件發生在24日凌晨，警方獲報在左營蓮池潭靠近紫玄宮附近，有目擊者看到一名女子落水，警消趕抵現場之後，經過快2小時的搜尋，終於找到落水女子，送醫後仍回天乏術。警消在搜救過程當中，有一名70歲的溫姓婦人來到蓮池潭，表示女兒在喝完酒之後要到蓮池潭附近散心，但一直沒有回家，所以她覺得不安來到蓮池潭尋找，最後確認落水女子就是她29歲的女兒。

這起溺斃案，是蓮池潭3天來的第三起。20日下午，一名9歲的王姓男童跟著蔡姓教練上風帆船課程，不料竟落水溺斃雙亡。由於去年12月起，高雄市公告「還河於民」政策後，對於發生不幸事件，市長陳其邁感到心痛遺憾，也責成市府各單位以這事件為教訓，重新檢討相關措施，希望不僅能夠維護開放水域，也能確保使用者安全。

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