　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高醫岡山新院工人墜樓命危　高市府突襲3醫院工程！揪7缺失罰34萬

▲高醫岡山醫院。（圖／記者許宥孺攝）

▲高醫岡山醫院發生工安意外，焊接工人墜樓目前仍在加護病房觀察。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄醫學大學附設岡山醫院日前才舉辦上梁祈福典禮，未料，23日下午就一名男工人從工地3樓墜落，當場失去呼吸心跳，送醫後仍在加護觀察中。勞工局已勒令該工地停工改善，今(24日)也率隊到3處新建醫院工地突襲檢查，總計發現7項缺失，依法開罰34萬元。

高醫岡山醫院新建工程23日下午發生工安意外，一名45歲蔡姓焊接工人不慎於3樓墜落，當場失去呼吸心跳，經送往岡山秀傳醫院搶救後，再轉送至高醫附設醫院，目前仍在加護病房觀察中。勞工局已勒令作業場所立即停工改善，並將嚴審復工計畫。

▲▼高雄市勞工局前往3處新建醫院工程突襲稽查，總計發現7項缺失，共開罰34萬元。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄市勞工局前往3處新建醫院工程突襲稽查，總計發現7項缺失，共開罰34萬元。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄市勞工局前往3處新建醫院工程突襲稽查，總計發現7項缺失，共開罰34萬元。（圖／記者許宥孺翻攝）

勞工局表示，從事高處鋼構組配作業，未使勞工確實使用安全帶與必要的防護具，顯示營建廠商對於工作現場安全規劃、評估及管理有鬆懈的情形。

為督促其他新建中的大型工程落實工地安全，今(24)日上午由勞空局長周登春與勞檢處分別率隊前往左營區、小港區及三民區等3處醫院建築工地執行工安突擊檢查，檢查結果共計發現7項缺失，將依《職業安全衛生法》裁罰34萬元，且其中包括有3處高度2公尺以上之開口部分，未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備，有立即發生危險之虞，並勒令停工改善。

周登春強調，任何作業、任何時間，即使是鎖一顆螺絲，都要先確保、確認安全，再進行作業。尤其醫院是承載醫病照護、促進國民健康與預防疾病重要的處所，營建廠商在新建的過程中，千萬要特別重視施工人員的平安、健康，不能有絲毫的輕忽鬆懈。勞工局將全面持續稽查營建工安，呼籲業者及勞工朋友，營造工地存在許多工安風險，任何時候一定要按部就班，步步為營，確實遵守並落實各項安全規定。

▲▼工地,工程,工安,營建,營造。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼3處高度2公尺以上之開口部分，未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備，有發生危險之虞，並勒令停工改善。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼工地,工程,工安,營建,營造。（圖／記者許宥孺翻攝）

勞檢處長郭清吉指出，營造工程不同其他行業，環境變動性大，高處作業相當頻繁，處處充滿風險，為防災檢查重點對象。今年迄今已實施營造工地檢查1812工地次，其中針對有立即發生危險之虞的重大缺失，共計勒令停工69件，又以防墜落設施不佳、未設置護欄、護蓋、安全網或未使勞工確實配戴安全護具為最常見重大缺失。

郭清吉強調，為有效降低營建工地工安意外，勞檢處將持續針對墜落、倒塌崩塌、物體飛落、感電與夏季高氣溫等危害，嚴格督促業者設置安全設施，一旦發現情違規節重大者，將立即勒令停工，對於營造廠未落實安全與承攬管理責任，亦將從重處罰，決不寬貸。

►狗狗吃的慕斯能潔牙！讓口腔變乾淨超簡單

ET快訊
快訊／戴資穎直落二奪台北賽冠軍　笑納第4冠！
渣夫搞大小三肚　還要正宮同意「3人行」：不能愛2人？
快訊／CITYLINK南港店傳火警！顧客緊急疏散
韓大咖男星急中斷萬人演唱會！　機警發現異樣
快訊／「抗猴痘」藥物買到了！　最快抵台時間曝
26歲北漂妹想購入「三重老公寓」！　網揭2殘酷關鍵
新竹球場噴12億「一半經費用在這」　王浩宇：說貪污太誇張
快訊／增2例MIS-C！　16歲少女染疫1個半月後發病
快訊／本土21465「縣市分布曝」　新北破3千例最多
快訊／今增65死！　本土+21465
快訊／周天成逆轉勝奪台北賽冠軍！　男單史上最多冠

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

兄妹誤信銀行客服「做這件事」　存款遭領光還成詐騙集團共犯

渣夫搞大小三肚　還要正宮同意「3人行」：為什麼不能愛2人？

快訊／CITYLINK南港店傳火警！顧客緊急疏散　警消入內搜索中

獨／刮車畫面曝！地主不爽被亂停刻14字警告　兒一旁錄影

曾嗆蘇貞昌防疫不力　市議員參選人接恐嚇電話！嫌犯是醫院保全

高醫岡山新院工人墜樓命危　高市府突襲3醫院工程！揪7缺失罰34萬

親戚面前被妻罵不顧家　人夫氣到睡車上2年！想離婚法官不准

回家了！女南投溯溪遭水流捲走卡石縫溺斃　消防動用鐵鉤拉出遺體

空拍曝！台中烏日回收廠凌晨大火　151坪「全面燃燒」一片焦黑

醫美減脂廣告標榜安全舒適　醫療器材「副作用一堆」開罰5萬

同款Model X重回車禍現場　秒開自動駕駛實測是否安全

起步19秒遭牙叉斷頸亡　姊悲曝車禍第一視角...

搶命！3人合力抬出林志穎　熱心工人「忙滅火＋扛傘」

獄中得知阿嬤離世懊悔　浪孫回頭繼承她的手藝

奶狗見嬤掃完地想休息　獻椅子推好對位她穩坐

曾沛慈拍MV「哭到停不下來」　李李仁瘀青又破皮：有加薪嗎

油漆「覆蓋抽屜」乾掉打不開　表姊蠻力拔開！差點飛出去

比莉被丟丟妹嚇到「跟周湯豪一樣」　「枸杞+干貝」料理首秀...自誇：我好厲害！

大口狂灌聖河水沒在怕！　印度官員喝完2天後進院

機車長出4隻貓咪！雨天超愜意 喵皇「聽雨聲睡午覺」網被萌翻

兄妹誤信銀行客服「做這件事」　存款遭領光還成詐騙集團共犯

渣夫搞大小三肚　還要正宮同意「3人行」：為什麼不能愛2人？

快訊／CITYLINK南港店傳火警！顧客緊急疏散　警消入內搜索中

獨／刮車畫面曝！地主不爽被亂停刻14字警告　兒一旁錄影

曾嗆蘇貞昌防疫不力　市議員參選人接恐嚇電話！嫌犯是醫院保全

高醫岡山新院工人墜樓命危　高市府突襲3醫院工程！揪7缺失罰34萬

親戚面前被妻罵不顧家　人夫氣到睡車上2年！想離婚法官不准

回家了！女南投溯溪遭水流捲走卡石縫溺斃　消防動用鐵鉤拉出遺體

空拍曝！台中烏日回收廠凌晨大火　151坪「全面燃燒」一片焦黑

醫美減脂廣告標榜安全舒適　醫療器材「副作用一堆」開罰5萬

TOYOTA雙生車再一發！SUZUKI「新油電休旅車」發表外型更精緻時尚

上菜自帶BGM！名列台北3大私廚料理好店　必吃銷魂東坡肉飯配辣醬

南韓對外軍售逆勢增長！5年成長176%排全球第1　自走砲成主力品項

林佳龍批警察過勞釀治安出包　侯友宜：任內大幅增加警力

快訊／戴資穎直落二奪台北賽冠軍　笑納第4冠！追平女單最多冠

林佳龍的「最大靠山」終於要來了　蘇貞昌明後到新北舉行便當會

竹市+526　市府籲：滿6月以上寶寶可開始注射疫苗

找到70歲公公了！網紅人妻曝「最大救命恩人」：萬幸台北這樣的好

感情最大地雷就是「失去自我」　擁抱彼此的原廠設定，越相處越愛

兄妹誤信銀行客服「做這件事」　存款遭領光還成詐騙集團共犯

驚悚畫面曝！80歲嬤哭喊：不要殺我　女看護下秒刀抵脖「來回猛割」

社會熱門新聞

林志穎自撞重傷　救援者曝「未繫安全帶」

林志穎撞壞號誌桿！桃園市府要求償　造價曝光

即／行人闖平交道遭區間車撞擊　四肢分離慘死

新撞擊視角曝！林志穎自撞意外　狂偏騎上指示桿起火

16歲少女偷騎機車車速過快撞上轎車命危　急救後恢復心跳

騎士遭「恐怖牙叉」斷頸亡！姊悲曝車禍第一視角

台南新化分局遭爆吃案　警員和所長全記過

快訊／嘉義民雄轎車自撞分隔島！駕駛搶救不治

全民爆紅慘了！「工地神飲料」助高雄男　網路永流傳大頭照

球棒哥車被刻字氣炸　反擊竟砸錯車

2軍人約15歲女宜蘭開房　啪啪4次！下場曝光

入獄5年浪子回頭賣逝世阿嬤招牌

柬埔寨淘金「2台男淪豬仔」　家屬砸210萬救人

保全修水管遭酒駕撞死　肇事男竟先回地下室停車

更多熱門

相關新聞

高雄機車族等「99秒紅綠燈」　目送輕軌空車廂怒了

高雄機車族等「99秒紅綠燈」　目送輕軌空車廂怒了

類熱浪持續發威！不少高雄騎士在停等紅燈時，會躲在樹蔭下乘涼；但在沒有林蔭的情況下，停等百秒紅綠燈，還得目送輕軌空車廂離去，對於機車族來說更是一大酷刑，網友怒批「花一大筆錢將台鐵地下化，再花一筆錢把鐵軌又蓋回地面上」。對此，交通局表示，將再就各行向綠燈使用效率進行檢視，以最佳化分配秒數資源，避免用路人不耐久候。

高雄29歲女溺斃！蓮池潭風帆2死後再添1命

高雄29歲女溺斃！蓮池潭風帆2死後再添1命

骨牌效應！陳其邁走訪美濃「神秘嘉賓」到場　19里長排開挺

骨牌效應！陳其邁走訪美濃「神秘嘉賓」到場　19里長排開挺

13聖筊神蹟！蔡英文贈匾為祂改字「文興國運」

13聖筊神蹟！蔡英文贈匾為祂改字「文興國運」

少年雞尻槍痛求診　醫驚「整個都垢」小心斷根

少年雞尻槍痛求診　醫驚「整個都垢」小心斷根

關鍵字：

高雄勞工局高醫岡山醫院

讀者迴響

熱門新聞

林志穎車禍「腫臉照」瘋傳家人：不生氣　救命恩人無奈揭委屈

婦陳屍家中2年變白骨　房東「仍收到房租」

宥勝不忍了！重砲要求編劇道歉「自私低劣」

快訊／福原愛終於回台了！ 隔1年半見家人「爆突失聯」

敢救林志穎？醫：有事絕對被告死

「明年房市泡沫破裂！」　學者點名這些區跌價最慘逾3成

林志穎自撞重傷　救援者曝「未繫安全帶」

網紅家中直播「全身被潑油」燒死　前夫判死刑已槍斃

林志穎撞壞號誌桿！桃園市府要求償　造價曝光

快訊／台鐵死傷事故　延誤路段曝

看謎片男主角好眼熟...驚覺片中AV男優「是親弟」

林口長庚組團！林志穎若「臉部重建」至少治療1年

快訊／國家警報響！08：32規模5.2地震　最大震度4級

快訊／新竹棒球場砸12億卻負評如潮　林智堅道歉了

他高潮卻沒射精！一尿嚇壞就醫　原因曝光

更多

最夯影音

更多
同款Model X重回車禍現場　秒開自動駕駛實測是否安全

同款Model X重回車禍現場　秒開自動駕駛實測是否安全
起步19秒遭牙叉斷頸亡　姊悲曝車禍第一視角...

起步19秒遭牙叉斷頸亡　姊悲曝車禍第一視角...

搶命！3人合力抬出林志穎　熱心工人「忙滅火＋扛傘」

搶命！3人合力抬出林志穎　熱心工人「忙滅火＋扛傘」

獄中得知阿嬤離世懊悔　浪孫回頭繼承她的手藝

獄中得知阿嬤離世懊悔　浪孫回頭繼承她的手藝

奶狗見嬤掃完地想休息　獻椅子推好對位她穩坐

奶狗見嬤掃完地想休息　獻椅子推好對位她穩坐

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面