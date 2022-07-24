高醫岡山新院工人墜樓命危　高市府突襲3醫院工程！揪7缺失罰34萬

▲高醫岡山醫院發生工安意外，焊接工人墜樓目前仍在加護病房觀察。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄醫學大學附設岡山醫院日前才舉辦上梁祈福典禮，未料，23日下午就一名男工人從工地3樓墜落，當場失去呼吸心跳，送醫後仍在加護觀察中。勞工局已勒令該工地停工改善，今(24日)也率隊到3處新建醫院工地突襲檢查，總計發現7項缺失，依法開罰34萬元。

高醫岡山醫院新建工程23日下午發生工安意外，一名45歲蔡姓焊接工人不慎於3樓墜落，當場失去呼吸心跳，經送往岡山秀傳醫院搶救後，再轉送至高醫附設醫院，目前仍在加護病房觀察中。勞工局已勒令作業場所立即停工改善，並將嚴審復工計畫。

▲▼高雄市勞工局前往3處新建醫院工程突襲稽查，總計發現7項缺失，共開罰34萬元。（圖／記者許宥孺翻攝）

勞工局表示，從事高處鋼構組配作業，未使勞工確實使用安全帶與必要的防護具，顯示營建廠商對於工作現場安全規劃、評估及管理有鬆懈的情形。

為督促其他新建中的大型工程落實工地安全，今(24)日上午由勞空局長周登春與勞檢處分別率隊前往左營區、小港區及三民區等3處醫院建築工地執行工安突擊檢查，檢查結果共計發現7項缺失，將依《職業安全衛生法》裁罰34萬元，且其中包括有3處高度2公尺以上之開口部分，未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備，有立即發生危險之虞，並勒令停工改善。

周登春強調，任何作業、任何時間，即使是鎖一顆螺絲，都要先確保、確認安全，再進行作業。尤其醫院是承載醫病照護、促進國民健康與預防疾病重要的處所，營建廠商在新建的過程中，千萬要特別重視施工人員的平安、健康，不能有絲毫的輕忽鬆懈。勞工局將全面持續稽查營建工安，呼籲業者及勞工朋友，營造工地存在許多工安風險，任何時候一定要按部就班，步步為營，確實遵守並落實各項安全規定。

▲▼3處高度2公尺以上之開口部分，未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備，有發生危險之虞，並勒令停工改善。（圖／記者許宥孺翻攝）

勞檢處長郭清吉指出，營造工程不同其他行業，環境變動性大，高處作業相當頻繁，處處充滿風險，為防災檢查重點對象。今年迄今已實施營造工地檢查1812工地次，其中針對有立即發生危險之虞的重大缺失，共計勒令停工69件，又以防墜落設施不佳、未設置護欄、護蓋、安全網或未使勞工確實配戴安全護具為最常見重大缺失。

郭清吉強調，為有效降低營建工地工安意外，勞檢處將持續針對墜落、倒塌崩塌、物體飛落、感電與夏季高氣溫等危害，嚴格督促業者設置安全設施，一旦發現情違規節重大者，將立即勒令停工，對於營造廠未落實安全與承攬管理責任，亦將從重處罰，決不寬貸。