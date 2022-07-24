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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／林智堅出示論文原創最新事證　「我是善意的資料提供者」

記者林銘翰／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅24日表示，自己的碩士論文是原創，絕無抄襲，他是善意的資料提供者，當年的台大國發所指導教授、現任國安局長陳明通是盡責的指導老師，余正煌則是積極要完成學業的研究生。

林智堅上午在民進黨中央黨部召開「說明碩士論文」記者會，包括民進黨立委鄭運鵬、林智堅委任律師黃帝穎等人都將共同出席。

林智堅表示，學歷的討論對自己來說，關乎他的聲譽跟人格，從事公眾服務依靠的不是學歷，而是要貼近人民、了解民意，感受民眾的需要，作為一個政治工作者公眾服務，依靠的不是學歷，要知道人民要的是什麼。

林智堅指出，過去八年他跟新竹市政府團隊非常努力，「我們沒錢找錢、沒人找人，總是想盡辦法要讓這個城市脫胎換骨」，自己透過設計力導入公共建設、翻轉新竹，這是扎扎實實新竹市民的感受，不是惡意的抹黑攻擊就可以抹殺的政績。

林智堅也說，他透過今天記者會提出的證據，不只可以還原真相，更可以捍衛他的人格跟名譽，同時也希望選舉能夠回到正軌，「這幾週我在桃園基層，幾乎沒有聽到對手對於桃園的未來有任何願景或擘劃，聽到的都只是不斷複製貼上、持續的抹黑跟攻擊」。

林智堅說，他在基層聽到很多人對他的支持與鼓勵，時也聽到他們對於這個城市未來的期待，自己將會這些聲音，轉化為桃園城市的願景跟政見。

林智堅也說，自己要利用這個時間，感謝很多給他鼓勵、為他打氣的人，自己很喜歡《倔將》這首歌，裡面的歌詞提到，「愛我的人別緊張，我的固執很善良」，自己會堅持下去。

根據林智堅準備的時間軸，2013年9月林智堅為時任議員並以在職專班入學；2014年11月29日九合一大選當選新竹市長；2015年上半年林智堅提供內部民調數據給台大國發所指導教授陳明通。

2015年8月11日陳明通以「2014年台灣地方選舉柯文哲現象的外溢效果」投稿期刊並於2016年5月刊出；2015年下半林智堅決定以2014年新竹市長選舉為研究主題。

2015年12月陳明通開始指導林智堅碩士論文研究計畫書寫作；2016年1月30日林智堅與陳明通見面討論研究計畫草稿；2016年2月1日陳明通將林智堅研究計畫草稿消改後寄還（助理代收），雷同文字在這版已存在。

2016年5月18日林智堅申請碩士論言研究計畫口試時間；2016年5月24日林智堅研究計畫口試通過；2017年1月13日林智堅碩士論文口試通過。

另外，余正煌在2010年以一般生入學；2015年12月21日以陸生認同為題進行上一個碩士論文研究計畫書口試；2016年1月因口試委員要求無法達成而求助陳明通，陳明通建議余正煌更換論文題目，改以研究林智堅。

2016年2月中陳明通指出，爭得林智堅同意把民調資料給余正煌參考；2016年3月8日余正煌將研究計畫寄給陳明通，已完成公證；2016年3月22日余正煌的研究計畫口試通過；2016年7月19日余正煌碩士論文口試通過。

▼林智堅市長參選人說明碩士論文記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼林智堅市長參選人說明碩士論文記者會。（圖／記者周宸亘攝）▲▼林智堅市長參選人說明碩士論文記者會。（圖／記者周宸亘攝）

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