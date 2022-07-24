暗指柯文哲？陳時中：要走向不怒而威　若做不到「久了會變社會亂源」

記者袁茵／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中24日出席新書發表會時，提及「不怒而威」、「怒而不威」等言論，底下與會人士聽聞後不斷哈哈大笑，也讓外界質疑在影射台北市長柯文哲。對此，陳時中受訪時強調，自己沒有在影射柯文哲，但每個人剛開始時會想打開知名度，但若之後還維持這樣，就會社會大亂。

陳時中24日上午出席《溫暖的魄力：陳時中的從醫初心》新書發表會，他於致詞時表示，人剛開始時一定是怒而威而起，但如果長時間都是「有怒而威」，卻沒辦法論述清楚，就會變成「怒而不威」，千萬要注意，走到一定程度時得做到「不怒而威」才能彰顯高度、進步和眼界，不要變成「怒而不威」，否則就應該要退下來，代表能力不足達到那樣的高度；而他也再三澄清絕對沒有影射他人之意，是自己對自己的期許。

被問到「不怒而威」、「怒而不威」讓大家會心一笑，陳時中回應，現在有些時事若有相符，不過這是他一向對同僚、年輕朋友交換心得時給予的建議。

關於「怒而不威」就要退下來，是不是在暗指柯文哲？陳時中稱，「沒有。」是他和朋友、親戚、部下對話時都會這樣講，大家可以想想看這些話，他覺得很有道理，每個人剛開始時一定會讓自己知名度打開來，打開來後得到一定信用度時，若還維持這樣，就會社會大亂，所以到一定程度時應走向「不怒而威」的路，否則沒辦法達到此境界的話，「久了以後會變成社會亂源。」

媒體追問，是不是在影射柯文哲？陳時中仍強調「沒有」，這是講了幾十年的人生哲學一環，並對自己做此監督。

▼民進黨台北市長參選人陳時中新書發表會。（圖／ETtoday攝影中心）