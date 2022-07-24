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49位父親代表表揚名單出爐　黃偉哲感恩每位父親無私奉獻

▲台南市2022年父親代表表揚名單24日出爐，為了感謝每個父親在家庭中的無私奉獻，將由黃偉哲市長頒獎給49位父親代表。（圖／示意圖，記者林悅翻攝）

▲台南市2022年父親代表表揚名單24日出爐，為了感謝每個父親在家庭中的無私奉獻，將由黃偉哲市長頒獎給49位父親代表。（圖／示意圖，記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

父親節即將到來，台南市2022年父親代表表揚名單24日出爐，為了感謝每個父親在家庭中的無私奉獻，台南市社會局訂8月6日上午在永華市政中心二樓中庭舉辦2022年父親節感恩表揚活動，將由黃偉哲市長頒獎給49位父親代表。

社會局表示，父親節慶祝活動是市府年度盛大活動，參加人數眾多，為因應疫情，會場動線將依中央流行疫情指揮中心規定，請入場民眾配戴口罩，並配合市府相關防疫措施。

今年獲得表揚的49位父親代表分別是由各區公所、原住民族事務委員會、家扶中心及身障團體選拔推薦，表揚類別分為五大類：本身為身心障礙者並照顧家中子女或本身非身心障礙者照顧家中身心障礙子女，不辭辛勞，終年無怨無悔付出的「勇者爸爸」6位、替代父母職養育孫、姪、甥子女及寄養家庭的「大樹爸爸」2位、秉持原住民族傳統負擔家計的「原住民Ama(阿瑪/爸爸)」2位、父代母職，刻苦持家，自強不息的「自強爸爸」1位以及熱心公益，善盡家庭責任，教養兒女深獲好評的「晶鑽爸爸」38位，其中楠西區公所推薦的97歲晶鑽爸爸羅菊初為本次表揚活動中最年長的爸爸。

推薦單位及表揚名單如下：1、 勇者爸爸：社團法人台南市腦性麻痺之友協會─許永鄰、社團法人臺南市心智障礙關顧協會─蔡尚禮、社團法人台南市慈光身障協會─沈明福、社團法人台南市癲癇之友協會─郭文献、社團法人臺南市慈光心智關懷協會─黃輝清、社團法人台南市聲暉協進會─汪亮松。2、 大樹爸爸：財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會台南市南區分事務所-朱進隆、財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會台南市北區分事務所-蘇瑞璋。3、 原住民Ama(阿瑪/爸爸)：原住民族事務委員會-葉信義、林明貴。4、 自強爸爸：下營區公所-方進財。

5、 晶鑽爸爸：麻豆區公所─陳榮昌、官田區公所─楊炎常、六甲區公所─莊顯倉、下營區公所─陳堂淵、大內區公所─黃百文、西港區公所─蕭棟斌、學甲區公所─陳俊豪、佳里區公所─陳振昇、將軍區公所─洪福正、北門區公所─陳山中、七股區公所─曾海燈、新市區公所─鄭憲宗、新化區公所─潘元聰、山上區公所─田水圳、善化區公所─林進旺、安定區公所─王清和、東區區公所─王進益、安南區公所─陳　安、東山區公所─蘇清輝、白河區公所─沈登壹、後壁區公所─黃水河、柳營區公所─顏振祥、鹽水區公所─康清風、新營區公所─翁先响、左鎮區公所─林木崑、南化區公所─黃秋淵、楠西區公所─羅菊初、玉井區公所─羅 平、龍崎區公所─楊水瀨、歸仁區公所─蔡文生、關廟區公所─盧宗益、仁德區公所─洪信惠、安平區公所─王德和、南區區公所─柯木森、中西區公所─楊永和、北區區公所─蔡登雲、永康區公所─高在隆、周橙桂。

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