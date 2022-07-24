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第六屆U-12世界盃少棒賽將開戰　黃偉哲親送飲品鼓舞台灣小將！

▲第六屆WBSC U-12世界盃少棒賽將開戰，市長黃偉哲親臨亞太棒球場，送飲品為台灣小將加油。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲第六屆WBSC U-12世界盃少棒賽將開戰，市長黃偉哲親臨亞太棒球場，送飲品為台灣小將加油。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「2021年第六屆WBSC世界盃少棒錦標賽」將於7月29日至8月7日在亞太國際棒球訓練中心舉行，中華隊為將冠軍獎盃留在台灣，由賴朝榮總教練領軍，自21日起接連3天在台南亞太國際棒球訓練中心，如火如荼地為20名培訓球員進行訓練，市長黃偉哲親臨亞太棒球場為台灣小將加油打氣。

黃偉哲市長致贈能量飲，提醒小選手在炎熱天氣下留意水分補充，在最後備戰衝刺階段備足精力，順利將冠軍留在台灣。

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▲第六屆WBSC U-12世界盃少棒賽將開戰，市長黃偉哲親臨亞太棒球場，送飲品為台灣小將加油。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，台南被視為重要的少棒發展地，自2015年至今，台南已是第4度承辦世界盃少棒錦標賽，雖然籌備過程中遇到疫情攪局，但市府團隊的熱情未曾熄滅，自3月份起即動員全市府各局處，與中華棒協一同整備各項防疫及籌備工作，全力規劃一場優質的賽事，而本賽事也將是國內疫情爆發以來的首場國際賽事，籌備過程雖然艱辛，但也象徵著台灣挺過疫情的正面意義。

黃偉哲勉勵小球員，訓練的辛苦是有回報的，希望接下來的賽事，大家都能夠一展身手，順利再把冠軍盃留下來，台南全體市民以及全國球迷都會成為大家最強大的後援。

▲第六屆WBSC U-12世界盃少棒賽將開戰，市長黃偉哲親臨亞太棒球場，送飲品為台灣小將加油。（圖／記者林悅翻攝，下同）

體育局長陳良乾表示，今年將迎接來自世界11支國家代表隊參賽，包含台灣、墨西哥、多明尼加、巴拿馬、委內瑞拉、美國、捷克、義大利、日本、韓國及南非，齊聚台南爭奪金盃，一同角逐世界少棒的最高榮譽。本屆賽事培訓隊由隊長陳恩領軍，集結11縣市、19校選手組成，其中也包含1名來自台南市立人國小的柯梓翔，在台中經過一個月的集訓後，能回到家鄉台南進行最後階段的訓練，柯梓翔也表示很開心。

▲第六屆WBSC U-12世界盃少棒賽將開戰，市長黃偉哲親臨亞太棒球場，送飲品為台灣小將加油。（圖／記者林悅翻攝，下同）

開幕戰將在7月29日晚間6:30亞太少棒主球場舉行，由台灣小將對戰義大利，歡迎全國球迷一同進場挺主場，讓世界看見台南。賽程及購票資訊請上網查詢https://www.facebook.com/WBSCU12

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