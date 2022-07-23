新北蘆洲模範父親表揚！愛的抱抱「16位父親幸福笑了」超甜畫面曝

▲16位蘆洲父親在愛的抱抱環節中，露出幸福靦腆笑容。（圖／蘆洲區公所提供）

記者戴上容／新北報導

新北市蘆洲區公所為感恩偉大的父親辛苦付出，特於今(23)日舉辦「新北市蘆洲區111年模範父親表揚活動」，新北市消防局長黃德清特別蒞臨會場，並由蘆洲區長莊茂坤陪同，代表市長侯友宜頒發獎牌並致贈禮券，感謝16位模範父親們無怨無悔的奉獻，同時新北市立委、議員以及各里里長與各社團、社區理事長等貴賓紛紛獻上祝福。

公所除致贈禮券外，特別安排模範父親親屬代表至臺前，為辛苦的父親們奉茶，把心中對爸爸的感謝大聲說出來，場面溫馨感人，洋溢著幸福和樂的氣氛。主持人現場邀大家來當場愛的抱抱，16位父親靦腆笑了，畫面超甜！

本年度表揚的模範父親名單如下: 市級模範父親代表：楊錦治先生、蔡添泉先生、林仁財先生等3位，區級模範父親代表：陳建國先生、盧武雄先生、曾茂隊先生、陳清海先生、沈錦榮先生、胡啟瑞先生、戴佶侃先生、蔡新發先生、林福泉先生、陳仁章先生、張翰光先生、劉桂溥先生、李明和先生等共13位父親。

今年度遴選出的模範父親共計16位，每位獲獎的模範父親都有著共同的特徵，一生都辛勤耕耘、重視子女的教養，縱然是千斤萬擔，也會咬牙一肩擔，用心地去呵護家人。而在家庭之外也對社會公益有著不求回報的付出，是平凡之中的真正偉大，足以作為地方的楷模，成為社會的最佳榜樣。

蘆洲區公所模範父親表揚活動在溫馨感人的氣氛中圓滿落幕，蘆洲區長莊茂坤向所有父親致上最高敬意，也提醒子女雖然一年只有一天父親節，但要珍惜能與家人溫馨相處每一刻，即使在外，也要記得時常打電話聯絡，時常關懷、關心，讓爸爸們每一天都像是過父親節一樣的快樂。