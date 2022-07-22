台南鹽水溪堤岸傍晚護送陸蟹上岸釋幼　黃偉哲籲愛護生態攜手護蟹

▲市長黃偉哲，傍晚出席農業局舉辦的鹽水溪堤岸護送陸蟹上岸釋幼活動，呼籲市民愛護生態攜手護蟹。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市鹽水溪下游感潮帶岸邊，每到6至11月是凶狠圓軸蟹的繁殖季，因車輛往來頻繁，陸蟹遭輾壓路殺，市長黃偉哲相當重視生態環境，22日傍晚特出席農業局舉辦的鹽水溪堤岸護送陸蟹上岸釋幼活動。

農業局長李建裕、安平區長蕭泰華、中西區區長汪慶龍及在地里長等到場關心，現場還有附近居民，一同護送陸蟹平安過馬路，也協助抱卵母蟹越過堤岸平安釋幼，場面相當溫馨。





市長黃偉哲表示，藉著這機會，提供現場很多學校的孩子們一個生態教育，謝謝社區志工一直來對環境的用心，一起攜手來讓維護生態的友善環境。





近來有民眾反映，常在路邊發現陸蟹被車輛輾壓，請市府於陸蟹出沒處設置警示牌，提醒用路人放慢車速，市長黃偉哲已指示農業局於7月22日前，先在鹽水溪堤南岸民權路四段至安北路間機車便道處設置警告，而後逐步在其他路殺處設置警示牌，提醒用路人行車降速避讓。





另外，農業局未來將與相關單位，如台江國家公園管理處、經濟部水利署第六河川局合作，進行路蟹保護措施，共同維護陸蟹棲地。





農業局長李建裕指出，凶狠圓軸蟹常在滿月時上岸釋幼，活動距滿月尚有一段時間，期透過此活動舉辦，讓民眾重視陸蟹遭陸殺事件，於行經陸蟹活動區能減速慢行，為了自身安全也能確保野生動物不遭路殺，達雙贏目的。





黃偉哲提醒，用路人行車經過該處堤岸邊，小心駕駛外，應注意路上是否有路蟹經過，降低遺憾發生。