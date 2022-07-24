起飛前爆炸起火！機長「搶第一」逃了　剩1空姐與數百乘客被拋下

▲西班牙廉航伏林航空（Vueling Airlines）日前發生飛機起火爆炸驚魂，機長竟然第一個跑下飛機，把數百名乘客晾在機艙內。（圖／翻攝自Facebook／Vueling）

記者張寧倢／編譯

西班牙一家廉航公司21日一架準備從巴塞隆那起飛的班機，突然爆炸起火，一股燒焦味和煙霧很快就瀰漫機艙，空服員在走道上疲於奔命，乘客極度心慌，卻看到機長衝出駕駛艙，打開側門就跑下飛機了，最後只剩1名空姐疏散乘客。目擊者不敢置信地說，「他就這麼走了，他是第一個下飛機的。」

根據《太陽報》報導，50歲的英國男子貝尼恩（Andrew Benion）當天和數百名英國人搭上伏林航空（Vueling Airlines）預定飛往伯明罕的編號VY8754班機，所有人都繫好安全帶，飛機也在跑道上準備好，突然間飛機尾部卻發出「巨大的爆炸聲」，一股燃燒的臭味與煙霧從後方飄了出來，所有燈光熄滅，取而代之的是緊急燈號。

貝尼恩說，空服員接著開始在機艙走道上疲於奔命，先是要大家繫好安全帶，不久後又說要解開。他看到一個人跑進駕駛艙通知機長，「然後，一名空姐打開前門，機長就徑直地飛快跑掉了。他就這麼走了，他是第一個下飛機的。」他不敢置信地表示，自己從未見過這種荒謬景象，要不是當時大家都很害怕，這簡直就像一齣喜劇。

貝尼恩說，「他的門打開後，接著側門也打開了，砰的一聲，他就這樣走掉。然後所有機組人員都去追他，丟下我們所有人。」最後飛機上竟然只剩下一名女空服員，臉上充滿恐懼，尖叫著讓所有人快點下飛機，「我們旁邊的西班牙人翻譯說，『飛機著火了』。」所有乘客驚恐地跑下飛機後，消防車與救護車抵達現場。

貝尼恩表示，乘客們被留在一個玻璃窗等待區，所有門都上了鎖，警察將他們團團包圍，1個小時後大家被帶到另一架飛機上，又等了90分鐘才出現一名新的機長出面道歉，新機長沒有解釋更多事故細節，只表示會盡快飛往伯明罕，最後飛機終於起飛了，「當然，沒有人想坐在這架飛機上，我們都嚇壞了。」

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