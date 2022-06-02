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250人班機失聯！戰機緊急升空攔截　結果竟是「2機師睡死了」

▲▼義大利航空（ITA Airways）。（示意圖／達志影像）

▲義大利航空發生機長、副機長雙雙睡著的離譜事件。（示意圖／達志影像）

記者吳美依／綜合報導

義大利航空（ITA Airways）AZ609航班從紐約飛回羅馬，途中卻與控制塔台失聯超過10分鐘。當局一度以為發生劫機事件，準備派出2架戰鬥機升空攔截，最後才發現，竟是因為機長及副機長都睡著了。

ABC News等外媒報導，本事件發生於4月30日，但直至本周才曝光。法國航空交管單位發現，這架空中巴士330（Airbus 330）已經失聯10分鐘，非常擔心發生恐怖攻擊，因此趕緊派遣戰鬥機升空，同時警告義大利當局，現在可能發生劫機事件。

義大利航空得知消息後，先後使用衛星電話、飛機通訊尋址與報告系統（ACARS）聯繫機長，焦急嘗試約10多分鐘後，終於得到回應。

▲機師,機長,駕駛艙,飛機。（圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

▲2名飛行員睡著後，飛機與塔台失聯超過10分鐘。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

調查人員指出，副機長在指定休息時間小睡，未料機長也跟著墜入夢鄉。義大利航空公司表示，機長行為不符合公司規定，甚至宣稱無線電壞掉了，顯然與調查結果不符，目前已遭開除。

不過，航空公司發言人達米柯（Davide D'Amico）表示，飛機當時處於自動駕駛模式，以正常速度及高度飛行，從未偏離航線，乘客安全也未受影響，甚至提早20分鐘在羅馬降落。

航空分析師南斯（John Nance）說，如果飛行員無法監測天氣及燃料狀況，將導致情況變得「極其危險」，「飛機仍然可以自動駕駛，但這既不聰明也不安全。」

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