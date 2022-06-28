　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

小三曝！陽明醫哥大讚神似AV女優又敢玩　妻淚：沒想到他是大渣男

▲▼PTT紅人陽明醫哥遭妻子爆料，跟同科護理師婚外情。（圖／當事人提供）

▲PTT紅人陽明醫哥遭妻子爆料，跟同科護理師婚外情。（圖／當事人提供）

記者許權毅／台中報導

部桃張姓小兒科住院醫師、網路論壇PTT名人「陽明醫哥」，遭前空姐妻子爆料劈腿護理師，甚至PTT上發文稱讚小三身材火辣，床上功夫又比妻子好，甚至神似AV女優田中寧寧，跟她都很享受SM或是「同房不換」。妻子控訴張男對於4歲孩子只有拿錢回來，從未照顧連餵飯都不會，自己當初想得單純，沒想到他是大渣男，「小三辭職給他養，渣男寧可養小三也不養小孩直到今日」。

張男妻子Nova表示，當年張男讀7年醫學院時因為在網路跟人開戰，最後半年學業被當掉，原本拿公費的張男差點念不下去，而妻子畢業後考上空姐積攢一些錢，為了幫家境不好的他，甚至幫出了學雜費，還在圓山幫他租房一次繳清2年至少20萬，為了就是讓張男安心。

▲▼PTT紅人陽明醫哥遭妻子控訴劈腿。（圖／當事人提供）

▲Nova跟張男到日本旅遊，還都是妻子全額負擔。（圖／當事人提供）

Nova透露以前體貼的張男還曾說，如果自己有100塊，會給妻子80塊，剩下的20塊去買碗滷肉飯兩人一半。曾經吵架提過分手，張男卻苦苦哀求「Nova是他的全世界」，Nova淚訴，當年2人一起苦過4年多，生活圈單純，幾乎是好朋友兼情人，如今卻變調。

Nova表示，2014年因為父親過世沒能見最後一面，加上想跟媽媽跟張男生活，毅然決然轉當地勤，張男則自2017年小孩出生後立志轉當小兒科醫師，獨自到部桃重新開始，不料2020年張男跟同科楊姓護理師婚外情，甚至開始要離婚，說妻子死纏爛打，稱讚小三身材火辣。

Nova透露張男在PTT上說小三年輕貌美身材火辣，在床上又敢玩SM，長相又神似日本AV女優田中寧寧，性事方面兩人很合尺度高，「同房不換」2人也都OK，情趣十足還會準備三套內衣。Nova說自己因為比較保守，沒辦法做到上演「格雷的五十道陰影」，就被張男諷刺保守，但顯然小三能夠滿足張男。Nova要張男負起小孩的責任等話語，張男則表示「有種就去告我或是去醫院爆料」。

▲▼PTT紅人陽明醫哥遭妻子爆料，跟同科護理師婚外情。（圖／當事人提供）

▲張男2021年在PTT發文表示，現任女友跟自己價值觀較合。（圖／當事人提供）

Nova說，當空姐也常常遇到搭訕，自己只要道德感再低點，要劈腿一萬次都可以，但自己選擇不去做。她痛批「小三辭職給渣男養，渣男寧可養小三也不養小孩直到今日」，張男甚至稱要妻子跟小孩自生自滅，Nova表示，若告上法院張男每月僅需要支付12500塊，連他薪水的1成都不到，但被浪費13年，孩子又被無視，仍決定對兩人提告。對於妻子的指控，張男不願回應，表示一切交給法律。

▲▼陽明醫哥遭妻子爆料劈腿，甚至出口汙辱妻子。（圖／當事人提供）

▲Nova說自己甚至被張男污衊跟別人有染。（圖／當事人提供）

▲張男表示不願「長期抗戰」，要妻子跟孩子自生自滅。（圖／當事人提供）

【相關報導】

►PTT「陽明醫哥」外遇護理師　還罵空姐妻：跟女兒自生自滅吧！

►小旅行最佳去處！北投大地酒店一泊二食打折了

ET快訊
快訊／南韓前總統李明博「停止服刑」！　釋放3個月
辣網紅兔美「衣櫃成毒窖」驚見古柯鹼！　她下場慘了
蟾蜍雪糕照瘋傳！　網見「整隻封印」嚇暈
悶殺臥床妻！兒淚訴「爸爸不是殺人犯」　判決出爐
爆合照曹佑寧惹毛正宮！　女星認「一直夾在中間」揭真相
快訊／遭周玉蔻爆料選北市！　陳時中突現身親回「這句話」
iPhone螢幕全黑「資料怎麼轉出來？」　內行曝1招有救了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

碩士女半夜發狂鐵椅猛砸房門　OL半夜嚇壞「如黑幫掃射」急搬家

辣網紅兔美染毒「衣櫃成毒窖」！警驚見古柯鹼　她下場超慘

小三曝！陽明醫哥大讚神似AV女優又敢玩　妻淚：沒想到他是大渣男

快訊／國1新營南服務區傳貨車火警　車上報廢車殼燒燬

辦公室藏2710萬現金！中油執行長貪污　5同事索賄拿回扣也被起訴

後母幫孩子繳18年健保費　突喊退費「不是我親生」被控偽造文書

高雄街頭超狂「沙發騎士」！網看傻：簡直特技表演...警製單舉發

捐款逾700萬！彰化皮包骨3兄弟各界愛心爆棚　善款成立信託專戶

雲林力拼住警器裝設率100%　麥寮汽電今捐贈4.2萬枚直接達標

李婉鈺弄丟20萬BV皮夾　男客「可疑彎腰」挨告結果曝

張娜拉婚禮照絕美！小6歲老公曝光　鄭容和唱祝歌…李相侖喊：要幸福

貓兄弟盯蟲子狂看1小時　弟竟看到睡著...全家笑翻

黃子佼曬客廳「藝術品收藏→尿布牆」　女兒超萌孟耿如憂：會被好多男生把

妻睡到一半見蟑螂狂尖叫　勇猛老公徒手抓＋丟窗外

熱狗「導師→選手」：當我小狗就好　遭後輩宣戰…撂話「輸了就退休！」

阿緯《營業中》打工又趁機業配ＸＤ　展超強外場能力…鬼鬼：老闆的氣魄

貪吃保母是你！看娃吃特大號米餅　法鬥「硬拔轉身逃」網笑：太壞啦

男友偷看美腿鏡全反射　唬幫買鞋遭天殘腳伺候

凶狠萌貓戴太空帽剪指甲　氣噗噗抗議：快放我下來

屁孩賓士貓！愛上小毛毯溜滑梯　動作超流暢網笑：神喵阿拉丁XD

碩士女半夜發狂鐵椅猛砸房門　OL半夜嚇壞「如黑幫掃射」急搬家

辣網紅兔美染毒「衣櫃成毒窖」！警驚見古柯鹼　她下場超慘

小三曝！陽明醫哥大讚神似AV女優又敢玩　妻淚：沒想到他是大渣男

快訊／國1新營南服務區傳貨車火警　車上報廢車殼燒燬

辦公室藏2710萬現金！中油執行長貪污　5同事索賄拿回扣也被起訴

後母幫孩子繳18年健保費　突喊退費「不是我親生」被控偽造文書

高雄街頭超狂「沙發騎士」！網看傻：簡直特技表演...警製單舉發

捐款逾700萬！彰化皮包骨3兄弟各界愛心爆棚　善款成立信託專戶

雲林力拼住警器裝設率100%　麥寮汽電今捐贈4.2萬枚直接達標

李婉鈺弄丟20萬BV皮夾　男客「可疑彎腰」挨告結果曝

鄉土劇男星愛女離家出走　哭求「紅粉知己」相助

「漲電價僅3％住宅用戶受影響」　民進黨：跟馬英九油電雙漲不同

王以綸被爆假戲真做大2歲女星！　連4天同進出「誤傷歐陽娜娜」

中國強化對台經濟脅迫怎麼辦？　國發會龔明鑫：代價非常大

7家壽險被倒債！　5／27之後就沒收到俄債利息

林氏璧／四劑帝國成形？　有不良反應及已染疫醫護可不打

保持繪畫初心透過直播傳遞正能量　職人繪出不凡的自我體認

深入城市綠洲享受療癒酒香！新北全新「秘境」咖啡廳攻佔IG版面

碩士女半夜發狂鐵椅猛砸房門　OL半夜嚇壞「如黑幫掃射」急搬家

快訊／南韓前總統李明博「停止服刑」！　檢方決定釋放3個月

社會熱門新聞

刑事局清秀女警官慘了！翹班到World Gym偷錢被移送

無照女騎士左切！遭後方機車一撞…腿骨粉碎

「怒摔爸」要買的是這杯　店員送錯的不賣了

「陽明醫哥」外遇護理師　嗆妻自生自滅

人夫愛上唎酒師　秒認「我在追她」

遭老公好友性侵　斷片人妻醒來：怎麼都是大便　

快訊／台中滷肉飯店命案！主嫌藏匿墾丁民宿落網

人夫同居女同事　瞎扯3千元「分租雅房」

台北董事長遭押逼簽1.5億本票　竟是律師下指導棋

關陽台躺屎尿堆凌虐　桃園夫妻打死失智父

獨／直播時遭嗆爆　鄧佳華按鈴告謝和弦

金六結新兵暴走！怒揪連長衣領：碰我是怎樣

即／萬丹泥火山又噴了！泥漿翻滾濺半人高

店員做錯飲料...二寶爸怒摔：講兩次了

更多熱門

相關新聞

猴痘來了　護理師工作3年嘆：我不是來犧牲的

猴痘來了　護理師工作3年嘆：我不是來犧牲的

COVID-19疫情仍未看到盡頭，現在全球又陸續爆出猴痘確診病例，台灣24日也驗出首例猴痘境外移入確診個案，有位工作近3年護理師在網路論壇感嘆po文，「我讀護理其實都是為了穩定賺錢，不是來犧牲的啊」。

遭空姐妻控外遇護理師　「陽明醫哥」回應了

遭空姐妻控外遇護理師　「陽明醫哥」回應了

iPhone螢幕全黑「資料怎轉出？」　網曝1招

iPhone螢幕全黑「資料怎轉出？」　網曝1招

「陽明醫哥」外遇護理師　嗆妻自生自滅

「陽明醫哥」外遇護理師　嗆妻自生自滅

拆奇萊北峰標示牌！「露鳥哥喊冤」被打臉　內幕曝光

拆奇萊北峰標示牌！「露鳥哥喊冤」被打臉　內幕曝光

關鍵字：

陽明醫哥PTT網路紅人醫師空姐妻子外遇劈腿護理師

讀者迴響

熱門新聞

直接開冷氣錯了！上車熱爆「按1鍵」涼更快

爆吃醋被曹佑寧分手「正宮道歉了」

女店員做錯飲料　店長公審「砸杯暖心爸」反遭一星洗版

恩愛到一半地震　男友「拔了就跑」她傻眼

韓國泡麵驗出「致癌物」！1695公斤退運

周杰倫合體大S夫婦！　「聚會陣容超大咖」林俊傑也在

曹佑寧分手6年女友怒了！爆和女星1合照惹火正宮

絕世美尻本尊現身！展露渾圓躺白砂　辣照曝網嗨翻

女歌手嗨脫衣「比基尼解開」險走光！

妻逛街回家已洗好澡　他抓包出軌反被捕

第一眼看到大蒜還是鳥？秒測真實性格

比基尼抬臀騎車照爆紅！本尊現身：我的臀部是墾丁最美風景

短裙妹當街「啪啪男友」13秒超兇畫面曝！本尊揭真相

賣了一切搬來台灣！瑞典人妻：機車超快，好可怕

親姊妹一年內全罹肺癌！醫師揭可能原因

更多

最夯影音

更多
張娜拉婚禮照絕美！小6歲老公曝光　鄭容和唱祝歌…李相侖喊：要幸福

張娜拉婚禮照絕美！小6歲老公曝光　鄭容和唱祝歌…李相侖喊：要幸福
貓兄弟盯蟲子狂看1小時　弟竟看到睡著...全家笑翻

貓兄弟盯蟲子狂看1小時　弟竟看到睡著...全家笑翻

黃子佼曬客廳「藝術品收藏→尿布牆」　女兒超萌孟耿如憂：會被好多男生把

黃子佼曬客廳「藝術品收藏→尿布牆」　女兒超萌孟耿如憂：會被好多男生把

妻睡到一半見蟑螂狂尖叫　勇猛老公徒手抓＋丟窗外

妻睡到一半見蟑螂狂尖叫　勇猛老公徒手抓＋丟窗外

熱狗「導師→選手」：當我小狗就好　遭後輩宣戰…撂話「輸了就退休！」

熱狗「導師→選手」：當我小狗就好　遭後輩宣戰…撂話「輸了就退休！」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面