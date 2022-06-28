小三曝！陽明醫哥大讚神似AV女優又敢玩　妻淚：沒想到他是大渣男

▲PTT紅人陽明醫哥遭妻子爆料，跟同科護理師婚外情。（圖／當事人提供）



記者許權毅／台中報導

部桃張姓小兒科住院醫師、網路論壇PTT名人「陽明醫哥」，遭前空姐妻子爆料劈腿護理師，甚至PTT上發文稱讚小三身材火辣，床上功夫又比妻子好，甚至神似AV女優田中寧寧，跟她都很享受SM或是「同房不換」。妻子控訴張男對於4歲孩子只有拿錢回來，從未照顧連餵飯都不會，自己當初想得單純，沒想到他是大渣男，「小三辭職給他養，渣男寧可養小三也不養小孩直到今日」。

張男妻子Nova表示，當年張男讀7年醫學院時因為在網路跟人開戰，最後半年學業被當掉，原本拿公費的張男差點念不下去，而妻子畢業後考上空姐積攢一些錢，為了幫家境不好的他，甚至幫出了學雜費，還在圓山幫他租房一次繳清2年至少20萬，為了就是讓張男安心。

▲Nova跟張男到日本旅遊，還都是妻子全額負擔。（圖／當事人提供）



Nova透露以前體貼的張男還曾說，如果自己有100塊，會給妻子80塊，剩下的20塊去買碗滷肉飯兩人一半。曾經吵架提過分手，張男卻苦苦哀求「Nova是他的全世界」，Nova淚訴，當年2人一起苦過4年多，生活圈單純，幾乎是好朋友兼情人，如今卻變調。

Nova表示，2014年因為父親過世沒能見最後一面，加上想跟媽媽跟張男生活，毅然決然轉當地勤，張男則自2017年小孩出生後立志轉當小兒科醫師，獨自到部桃重新開始，不料2020年張男跟同科楊姓護理師婚外情，甚至開始要離婚，說妻子死纏爛打，稱讚小三身材火辣。

Nova透露張男在PTT上說小三年輕貌美身材火辣，在床上又敢玩SM，長相又神似日本AV女優田中寧寧，性事方面兩人很合尺度高，「同房不換」2人也都OK，情趣十足還會準備三套內衣。Nova說自己因為比較保守，沒辦法做到上演「格雷的五十道陰影」，就被張男諷刺保守，但顯然小三能夠滿足張男。Nova要張男負起小孩的責任等話語，張男則表示「有種就去告我或是去醫院爆料」。

▲張男2021年在PTT發文表示，現任女友跟自己價值觀較合。（圖／當事人提供）



Nova說，當空姐也常常遇到搭訕，自己只要道德感再低點，要劈腿一萬次都可以，但自己選擇不去做。她痛批「小三辭職給渣男養，渣男寧可養小三也不養小孩直到今日」，張男甚至稱要妻子跟小孩自生自滅，Nova表示，若告上法院張男每月僅需要支付12500塊，連他薪水的1成都不到，但被浪費13年，孩子又被無視，仍決定對兩人提告。對於妻子的指控，張男不願回應，表示一切交給法律。

▲Nova說自己甚至被張男污衊跟別人有染。（圖／當事人提供）



▲張男表示不願「長期抗戰」，要妻子跟孩子自生自滅。（圖／當事人提供）



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