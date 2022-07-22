人妻房間遭裝針孔！偷拍者竟是分房睡的老公　他曝動機被打臉

▲人夫懷疑妻子外遇，在房間偷裝針孔攝影機監視，妻子發現後氣得提告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃資真／宜蘭報導

一名妻子某日在房間發現針孔攝影機，自己脫衣、哺乳的過程全都被錄下，沒想到犯人竟是自己的老公。事後調查才得知，原來這名老公是因懷疑妻子外遇，自己被戴綠帽，才決定偷拍找證據。宜蘭地院強調，就算是夫妻也不可以未經對方同意就偷拍，因此依竊錄身體隱私部位罪判3月，得易科罰金。

判決指出，小芬（化名）與阿華（化名）夫妻倆原先是同房睡，直到長子出生後，兩人決定分房睡，小芬與其他2個小孩睡在另個房間內。

去年1月29日，小芬在阿華的房間找衣服時，不小心弄掉他的外套，卻發現口袋裡有一支手機，螢幕上顯示的卻是自己房間的畫面，當下就懷疑遭到偷拍。

當天晚上，小芬假裝在遊戲區找孩子的玩具，正好發現有一把電線跟電視的電線捆在一起，另外還看到一個很小的鏡頭，由於擔心打草驚蛇，直到隔天早上才報警請警察將攝影機拆下。檢查記憶卡裡的影片，發現自己更衣、哺乳的影片都被拍到了，但她從來就沒有同意阿華裝針孔。

訊據時阿華否認犯行，表示裝針孔只是為了要看小孩，因為小孩常哭鬧，只是要瞭解小孩為何會哭。

然而，小芬的房間早就在兩人同意下裝設遠端遙控攝影機，根本不需要再另外裝針孔，又阿華是將針孔裝在房間隱密處，顯然原先就不願讓小芬發現有針孔的存在。另外，平時小芬去上班後大部分都會把小孩交給父母親照顧，晚上也有小芬照顧，說是要監視小孩活動太過於牽強。

法官強調，雖然兩人是夫妻關係，仍不得未經對方同意下，就在房間裝設針孔攝影機監視，因此依竊錄他人非公開之活動及身體隱私部位罪判3月，得易科罰金。