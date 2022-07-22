小三免賠空歡喜！法官否定配偶權毀在一封信　正宮翻身機會來了

▲法官判小三免賠正宮引發譁然，卻被揪出傳票沒合法送達而被發回更審。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso、Pixabay）

記者黃哲民／台北報導

台北地院法官吳佳樺去年判決洪姓小三不必賠償陳姓正宮，理由是司法院大法官宣告通姦除罪化、保障個人在婚姻關係中的性自主決定權後，就不能再以「配偶權」受侵害為由求償，吳佳樺的見解引發輿論質疑，陳姓正宮上訴求翻盤，高院日前將全案發回更審，原因竟是一審傳票沒合法送達給洪姓小三，有重大瑕疵，應查明其住居所重新送達。

司法審判講究「先程序，後實體」原則，程序若不合，就不會審究實體問題的對錯，將傳票合法送達訴訟當事人是重要程序問題，否則當事人根本不知道何時去何地出庭，訴訟權益就會受侵害。本案發回北院後，依規定將分案給其他法官更審。

至於吳佳樺本案一審判決的見解是否有理、是否符合實務主流看法，由於「先程序，後實體」的原則使然，高院發回更審的判決隻字未提。吳佳樺是現任司法院大法官吳陳鐶的女兒，本身也專精公法領域，目前為博士候選人。吳陳鐶在釋字791號解釋提出不同意見書，認為通姦罪合憲。

▲台北地院法官吳佳樺判2名小三都免賠正宮，1件被發回更審，還有1件上訴二審審理中。（示意圖／取自免費圖庫PIXABAY）

但吳佳樺本案的見解並沒成為絕響，今年（2022年）4月間，她審理林姓正宮告王姓小三求償100萬元一案，儘管王女在通姦除罪前已被判刑3月定讞，吳佳樺仍判王女免賠，理由不僅進一步指出「配偶權」不是受法律保障的「權利」，更否定配偶共同生活圓滿安全及幸福的「利益」，可做為求償理由，該案上訴二審審理中。

本案陳姓正宮一審原本向新北地院提告，主張洪姓小三介入她的婚姻，2019年4月到同年6月間，洪姓小三多次和她丈夫深夜通電話，超出一般交友範疇，還跟她丈夫手牽手公開散步，已有婚外情的狀況，侵害她的「配偶權」，要求洪姓小三賠償精神慰撫80萬元。

陳姓正宮並提出洪姓小三在新北市的2個住處地址，但新北院函請警方查訪，確認都不是洪女的住居所，反而從洪女臉書所PO照片，查出洪女和陳女丈夫十指緊扣漫步街頭的地點，是在台北市中山區，因此將本案移轉管轄到北院審理。

吳佳樺接手審理時，將傳票分別寄到洪女位於屏東縣枋寮鄉的戶籍地，以及陳女重新呈報的新北市永和區洪女住處，認為已經完成合法送達，但洪女沒出庭也沒遞狀答辯，因此准許陳女聲請的一造辯論判決，不過吳佳樺卻判正宮全部敗訴。

吳佳樺在超過3000字的判決裡，引用2020年5月29日宣告通姦除罪化的司法院大法官釋字第791號解釋，認為釋憲結果既然不再強調婚姻的制度性保障，並轉為重視配偶雙方在婚姻關係中的性自主決定權，則配偶雙方就不再因為婚姻的忠誠義務，而取得支配對方的特定權利，所以她認為不能用「配偶權」受侵害為由求償。

吳佳樺闡述法理與個人見解的結果，是顛覆大眾認為雖不能用刑罰處罰通姦，至少還能求償彌補的普遍想法，遭丈夫外遇背叛的正宮尤其跳腳。陳女上訴二審，高院發現本案傳票是否合法送達，從一開始就有問題，於是再度囑託枋寮與永和警方分頭查訪，確認洪女都不住在這2個地方。

高院認為一審沒把傳票合法送達給洪女，以致洪女未能出庭，雖然洪女一審獲判免賠，但程序有瑕疵，已經不合法，判決無法維持，但若由高院直接改判，因本案求償金額屬於二審判決就確定的案件，高院認為應維護洪女的審級利益，也就是若被改判須賠償正宮，至少還有一次上訴機會，因此廢棄一審判決，發回北院更審。