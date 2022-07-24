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恆青機電捐贈百萬接送車　助「若竹兒」服務身心障礙者

▲▼ 由「恆青機電有限公司」捐贈全新福斯9人座車給若竹兒服務身心障礙者 。（圖／嘉義縣政府提供）

「恆青機電有限公司」捐贈全新福斯9人座車給若竹兒服務身心障礙者 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣「私立若竹兒智能發展中心」接受由「恆青機電有限公司」捐贈1台全新福斯9人座車輛，縣長翁章梁、恆青機電有限公司董事長簡華海、若竹兒董事長林朋輝等民代貴賓一同出席見證，並由翁章梁代表致送感謝狀，表揚恆青企業的善舉。

▲▼ 由「恆青機電有限公司」捐贈全新福斯9人座車給若竹兒服務身心障礙者 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁說，嘉義縣身心障礙人口數多達3萬7,812，占全縣總人口數7.7％，比例高居全國第3，因此縣府積極連結社會資源，儘可能協助身心障礙朋友在經濟、醫療、交通、就養、就業等相關需求。

▲▼ 由「恆青機電有限公司」捐贈全新福斯9人座車給若竹兒服務身心障礙者 。（圖／嘉義縣政府提供）

若竹兒智能發展中心提供35位身心障礙朋友日托照顧服務及40床的全日型住宿服務，讓更多需要被照顧的身障者得以安養，多次獲得中央與縣府評鑑佳績，服務品質備受肯定。

身心障礙者因行動不便、外出活動學習及醫療照護，往返都需交通車接送，但是現有車齡老舊急需汰換；為確保身心障礙朋友行車安全，恆青機電有限公司得知後，慨然捐贈給若竹兒第5台車。

翁章梁分享，從他擔任社會局長至今，恆青機電有限公司一路解囊相助若竹兒，以實際行動力挺參與，年年出錢出力，12年來已捐贈了5輛交通車，讓身心障礙的朋友能走出家門，幫助更多身心障礙朋友享有同等社會參與的權利，他謹代表縣民向「恆青」致上最大的謝意。

▲▼ 由「恆青機電有限公司」捐贈全新福斯9人座車給若竹兒服務身心障礙者 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁說明，照顧身心障礙者單靠政府的力量是不夠的，「我們每個人都有可能因為意外、生病或老化而成為身心障礙者」，關心身心障礙者其實也是在關心自己，需要民間團體及社會各界的力量一起來協力，才能讓身障朋友所受照顧更圓滿；像若竹兒智能發展中心多年來盡心竭力照顧身障朋友，提供生活照顧，強化生活自理訓練等，在這些支持性服務提供下，獲得妥適照顧。

恆青機電董事長簡華海表示，秉持「取之社會、用之社會」精神，善盡企業責任，響應政府公私協力，嘉惠本縣機構團體，也期待本次的拋磚引玉，號召社會各界共同為身心障礙者朋友盡份心力。

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