嘉義觀光酒廠愛心嘉年華　力挺在地弱勢團體

▲嘉義酒廠舉辦愛心園遊會助弱勢團體。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義酒廠與中華民國國際調酒協會暨財團法人若竹兒教育基金會，11月30日將於嘉義酒廠玉山高粱酒文化園區（嘉義縣民雄鄉福樂村中山路3號），舉辦《歡樂、關懷、動起來》嘉年華會。活動將結合竹葉青盃調酒暨托盤比賽、愛心園遊會、廠內趣味健走活動、復古辦桌酒餐、酒瓶藝術創意小夜燈製作，酒品特賣會、酒香拌麵及雞尾酒免費限量品評。活動當天收入將捐在地若竹兒基金會，協助智能障礙朋友。

▲嘉義酒廠廠長黃永育。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義酒廠與中華民國國際調酒協會合辦比賽邁入第7年，期盼透過活動,將酒類文化與知識更融入台灣一般民眾生活，並提升調酒文化層次，今年特別邀請在地傳統廚師製作美味可口酒餐，以精湛手藝調酒入菜，色、香、味俱優的菜餚令人垂涎三尺，每桌5,000元整。再贈送0.3公升玉山大曲1瓶、玉山台灣原窖公杯組1組、台酒好水10瓶。桌數15桌，額滿截止。訂桌方式：周一至周五 09:00~16:00電話：05-2215721轉360、371傳真：05-2206107。

▲若竹兒服務對象現場表演舞蹈。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義酒廠高粱酒文化節，活動以麒麟為圖案，融入《歡樂、關懷、動起來》三元素，希望結合社會大眾歡樂熱情的愛心，共同關懷弱勢族群，以實際行動購買愛心園遊券、觀賞調酒比賽及為自己身心健康參與健走。活動現場另有酒香拌麵及雞尾酒免費限量品評，各式各樣美食應有盡有，歡迎全家大小一起來參與。活動詳情，請電洽：05-2215721轉566、577專人為您服務。

▲嘉義觀光酒廠內部酒窖。（圖／記者翁伊森攝）