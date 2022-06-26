鵝媽媽公益樂團音樂會　所得全數捐作身心障礙教養費用

▲ 鵝媽媽公益樂團辦音樂會收入表演助身心障礙服務若竹兒基金會 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

若竹兒教育基金會自民國八十七年成立，照顧心智障礙者已二十多年，致力於推動智能教育及訓練，25日晚間與鵝媽媽公益樂團攜手舉辦「幸福在若竹 音樂共聚樂」音樂會活動，以爵士樂演奏搭配歌唱，以最溫馨、最平易近人的方式與民眾同歡。嘉義市長黃敏惠特地前往文化公園與市民朋友共同欣賞若竹兒精彩的演出，更捐出善款期待能帶給若竹兒教育基金會最實質的幫助。

黃敏惠致詞時，除了感謝若竹兒基金會與鵝媽媽樂團多年來致力於身心障礙者家庭的付出，音樂會現場溫馨熱鬧的氣氛，更是讓黃敏惠市長大讚「活動現場熱鬧，充滿『嘉的趣味』，民眾及善心的團體，成就了嘉義『家的意義』」。若竹兒基金會董事長林朋輝則感謝黃敏惠市長每年都親自出席活動，表達對若竹兒家庭及公益的支持。

「幸福在若竹 音樂共聚樂」的音樂活動全數公開勸募所得，作為籌募今年度教養費，落實教養、照護身心障礙者工作；鵝媽媽公益樂團是一群熱心人士，在王建宗創會會長帶領之下，成員來自退休警察、老師、山葉機車經銷商、火雞肉店老闆、醫師等，團員人數也逐漸擴充，最後形成20多人樂團，團員都認為，與其靠表演賺錢，不如用表演做公益回饋社會。

鵝媽媽公益樂團曾在101年與104年愛心送暖，幫助若竹兒智能發展中心，今年陳仁財團長知道若竹兒受到疫情關係，捐款銳減，因此他特別找若竹兒一起舉辦「幸福在若竹 音樂共聚樂」公益活動，以最溫馨、最平易近人作為爵士樂團的標題，以樂器演奏搭配合唱的方式演出，增加若竹兒與社會大眾的交流，並期望身心障礙者們增加與外界的互動及豐富生活經驗。