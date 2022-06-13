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嘉縣自辦全國消防慢壘賽為全民運暖身　樂天球星廖健富現身力挺

▲▼ 嘉義縣自辦全國消防慢壘賽 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 嘉義縣自辦全國消防慢壘賽 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

111 年全民運動會 111 年 10 月 8 日至 10 月 13 日計 6 天將於嘉義縣舉行，各 運動種類優秀的運動選手都在這段期間聚集於嘉義縣。嘉義縣消防局人員李驊恩等人為推廣棒壘球運動也自主籌措經費等外界資源，辦理共 2 天全國性消防 人員慢速壘球賽也為全民運暖身。 13 日縣長翁章梁，消防局長呂清海、教育處長李美華、新聞處長蕭英成、台灣樂天棒球隊(股)公司代表兼球星廖健富、嘉義縣體育會理事長羅信富、嘉義縣義消總隊總幹事呂文正、華威文創有限公司總經理陳致維、全運會與消防局慢速壘球隊球員及各界貴賓出席。希望將棒壘球運動推廣全國的消 防人員或民眾，也讓全國的民眾知道全民運在嘉義縣。

▲▼ 嘉義縣自辦全國消防慢壘賽 。（圖／記者翁伊森攝）

會中翁章梁頒贈感謝狀給支持慢壘球活動的各界人士，有代表台灣樂 天棒球隊(股)公司出席的球星廖健富、溪口防火宣導分隊義消分隊長劉惠萍 (有巢氏房屋港坪四維店店長)、民雄義消分隊副分隊長謝家興等人。期間也致 贈「必勝球棒」給消防局壘球隊教練李驊恩、全民運壘球隊教練劉奕志，「紀念 球棒」送消防局領隊局長呂清海、全民運代表隊領隊鄭羽辰，希望他們在賽場 上都能為嘉義縣拿下佳績。活動中翁章梁擔任打擊手並把球打擊出去，象徵縣 運比賽「棒棒安打」，且各項成績一路長紅。

▲▼ 嘉義縣自辦全國消防慢壘賽 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義縣自辦全國消防慢壘賽，縣長翁章梁送上球棒預祝球隊順利取勝 。（圖／記者翁伊森攝）

翁章梁感謝台灣樂天棒球隊(股)公司及代表廖健富先生一 起與嘉義縣為棒壘球運動努力，也對於縣轄消防人員自主籌辦全國性消防壘球比賽的熱忱敬佩感動，而今年嘉義縣於 10 月份舉辦的全民運有更 多的運動項目在嘉義縣比賽，希望全國的民眾都能來嘉義縣幫他們喝采加油。

樂天桃猿是台灣職業棒球球隊，隸屬於中華職棒，也為日商樂天株式會社 (Rakuten)旗下的職業運動隊伍之一，2006 年奪下隊史首冠，2012 年再奪下冠 軍，於 2014、15 年達成二連霸，2017 至 19 年再締造三連霸。樂天桃猿隊看重 嘉義縣的地理環境優勢條件，不僅選擇嘉義縣為春訓基地及二軍訓練營，也帶動提升嘉義地區運動產業的整體發展，目前戰績為 21 勝 1 和 12 敗，勝率 0.636，暫居聯盟第一名。廖健富為 2017 年的選秀狀元，為中華職棒史上首位 高中生狀元，目前效力於樂天桃猿隊，守備位置為捕手、一壘手，更於 2020 獲 得為中華職棒最佳十人獎(捕手)。

有關此次全國消防慢速壘球比賽原預計分別於 6 月 16 日及 17 日舉辦，考量疫 情狀況變更日期為 8 月 19 日、20 日。嘉義縣消防局慢速壘球隊共有 20 年歷 史，91 年成立，於 95 年開始參加「鳳凰盃」全國消防慢速壘球錦標賽並榮獲 冠軍，接下來分別於 96、98 年再度取得冠軍，其他年份大部分成績都為全國消 防四強之列，其中更曾參加全國總統盃賽事而於 100 年及 103 年獲兩次冠軍。 此次活動籌辦人為嘉義縣消防局慢速壘球隊球員兼教練李驊恩，他從嘉義高中 棒球隊開始至今，從事棒壘球運動已經 20 餘年，平常雖然是名專業的消防人 員，兢兢業業在各項救災工作，但勤餘時相當熱愛慢壘球等運動，不僅為救災 工作保持應有的體能外，也能保有健康的身心。

▲▼ 嘉義縣自辦全國消防慢壘賽 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義縣自辦全國消防慢壘賽，縣長翁章梁擔任開球嘉賓，成功揮棒。（圖／記者翁伊森攝）

此次比賽在他與嘉義縣消防局許多同仁的熱心奔走籌辦下，共有 12 支來自全國 各地的消防人員慢速壘球隊參加，最北來自宜蘭，最南為屏東，而不只是各地 的消防人員響應此活動，連嘉義縣的義消等各界善心人士也共同支持，如溪口 防火宣導分隊義消分隊長劉惠萍(有巢氏房屋港坪四維店店長)、民雄義消分隊 副分隊長謝家興、有巢氏房屋嘉南區經管會會長黃至弘、華威文創有限公司總 經理陳致維、鈺通大飯店董事長黃國芳、嘉義有巢氏房屋、嘉鋒鷹架、明久家 具、嘉義縣體育會理事長羅信富、嘉義市派報業職業工會、嘉義縣義消總隊、 嘉義市義消總隊蘭潭分隊、嘉義市消防局等都出錢出力。李驊恩表示，此次活 動很感謝嘉義縣消防局、內政部消防署與各界的幫忙，透過這樣的活動希望全 國的消防人員除了認真工作外，也能維持良好的運動習慣。

▲▼ 嘉義縣自辦全國消防慢壘賽 。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義縣慢速壘球代表隊於 110 年 11 月在縣長全力支持下，正式成立培訓隊，為 期 6 個月的集訓，於近日挑選出 20 位正式選手，將代表本縣參加 111 年全民運 動會慢速壘球比賽。本縣慢壘代表隊於 105 年拿下全國第三名，且於上屆 109 年拿下全國第七名，代表本縣慢壘水準已是全國 8 強實力，更與四強勢均力 敵，本次提早組訓整體實力，將前進全國 4 強行列。10 月 8 日至 13 日全民運 慢速壘球賽事在嘉義縣棒壘球園區熱絡舉行，是來自各行各業的好手，其中的 教練兼選手劉奕志號稱嘉義縣的陳金鋒，99 年、101 年、103 年、105 年、107 年、109 年連 6 屆參加嘉義縣全民運代表隊。他過去曾是 La New 熊的職棒選 手，退役後於朴子翔閔企業任職，擔任公司行銷業務，不只是球打的好更是老 闆的得力助手，因此籌組翔閔壘球隊達 10 年以上，為縣立慢壘元老球隊，目前 也效力於全國慢壘企業聯賽全方位壘球隊。

▲▼ 嘉義縣自辦全國消防慢壘賽 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 嘉義縣自辦全國消防慢壘賽 ，職棒球星廖健富現身力挺。（圖／記者翁伊森攝）

贊助單位與人士:
台灣樂天棒球隊(股)公司 嘉義縣消防局溪口防火宣導隊分隊長劉惠萍(嘉義有巢氏四維店) 嘉義縣消防局民雄義消分隊幹事謝家興 有巢氏房屋嘉南區經管會會長黃至弘(嘉義有巢氏房屋總經理) 嘉義縣體育會理事長羅信富
嘉鋒鷹架
明久家俱
華威文創有限公司總經理陳致維
鈺通大飯店董事長黃國芳
嘉義市派報業職業工會理事長劉淑華
協辦單位:
嘉義縣消防局 嘉義市消防局 嘉義縣義消總隊 嘉義市義消總隊蘭潭分隊

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