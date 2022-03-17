輪值國際人道救援　嘉義縣特搜隊整備待命赴日救災

▲▼ 嘉義縣特搜隊成軍待命赴日救援。（圖／嘉義縣消防局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

東日本福島外海台灣時間16日晚上11時34分發生芮氏規模7.4強震，震度6級，嘉義縣消防局特種搜救隊23位隊員8小時內完成人員和器材集結整備，待命出發。縣長翁章梁17日一早授旗並校閱特搜隊，強調台日情誼堅定，身為國際社會一份子，也祈願日本一切平安。

日本福鳥16日深夜強震來襲，已傳出傷亡，翁章梁第一時間指示消防局整備待命，隨時接受中央指示出發協助日本救災。

特搜隊分為指揮組、搜索組、救援組、後勤組及醫療組，隊員23人，由搶救科長王景賓擔任隊長，相關人員都曾參與消防署舉辦的國際人道救援訓練和地震災害搜索救援訓練，救災技能精實。

23位特搜隊員17日凌晨接獲集結命令後，立即備妥個人裝備及各項救援裝備，最短時間內完成成軍整備，待命出發。

翁章梁17日由消防局副局長蔡建安和王景賓隊長陪同校閱特搜隊，並聽取影音生命偵測器（影音、聲納及最新一代生命偵測雷達）、支撐器、破壞油壓器材等各類救災設備操作情形。

近年來嘉義縣特種搜救隊陸續參與台南、花蓮震災及縣內特殊災害救援，搜救經驗豐富，嘉義縣目前輪值國際人道救援縣市，已做好準備，隨時接受中央徵召赴日協助救援。

翁章梁表示，身為國際社會一份子及國際救援角度，鄰國有需要時，台灣一定會給予堅定的支持與協助；2011年日本311大地震，台灣對日本伸出溫暖的手，這兩年疫情期間，日本也贈送台灣AZ疫苗，這次福島發生強震，嘉義縣特搜隊已準備好了，隨時待命出發救災。