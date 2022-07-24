幕後／陳時中「26議員＋30社會力」見面會開跑　關鍵時程曝

▲陳時中上週展開參香行程，基層士氣高昂。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選戰開打，民進黨參選人陳時中競選團隊就定位，本週將啟動26名議員參選人的見面會，拉近與基層的互動。總幹事吳思瑤受訪透露，競選團隊空陸戰並重，在8月初議員見面會結束後，也規劃超過30場社會力後援會活動，競選總部估計將在10月成立，「讓基層的振奮情緒被接住，讓台北隊的隊員凝聚在一起」。

據了解，根據競選團隊規劃，陳時中將自本月25日至8月7日連續參加26場議員參選人見面會，每天安排1至3場，每場時間約1小時，首場將率先從第6選區（大安、文山區）起跑。

吳思瑤受訪表示，今年台北市長選舉是「多年來最接近勝選的一次」，加上台北市長選舉是全台重中之重，將會起到拉抬其他縣市選情的效果，甚至出現外溢效應；目前陳時中競選團隊架構底定，包括媒體、活動、行政、文稿及社群小組、組織部、政策部門、文宣部門、候選人組等分工均已趨近完備。

根據規劃，8月初26場議員參選人見面會結束後，競選團隊規劃舉辦30場以上的社會力後援會。吳思瑤指出，她2014年曾參與台北市長柯文哲「空戰」的選舉模式，儘管陳時中無疑也是一位可以靠「空戰」打仗的參選人，但陸戰、組織戰也不因此偏廢，或只偏重擅長的空戰。

吳思瑤舉例，競選團隊日後將公布台北市12行政區後援會總會長名單，相較過去多是找立委、在地資深議員擔任該職務，今年將不找傳統的「政治人物」，而是推出擁有國策顧問高度的社會力代表人物，展現民進黨基層的力量，「陸戰、空戰都認真做，組織也要先扎根。」

對於陳時中獲得提名後，立即展開全區走透透、赴各地廟宇參香祈福行程，吳思瑤說，基層已經期待很久了，現在要讓基層振奮的情緒和熱情有出口，「陳時中看得到、摸得到，基層的熱情丟出去，被阿中接住了，進而讓台北隊的隊員凝聚在一起。」

此外，陳時中近期拋出「阿中模式」引發討論，吳思瑤笑說，所謂的「阿中模式」就是把事做好做對、議題戰場用事實面闡述、以及充滿「阿中式幽默」的厲害金句；不用強調自己智商多高、武功多高牆，該走的基層、該經營的組織、該端出的政策、該檢討的內容都確實做對做好，相較柯文哲「酸言酸語」的風格，陳時中就是隨時會遇到的「台北大叔」，擁有治理能力和經驗，行事風格穩健且讓人信賴，各種金句也會讓人莞爾一笑。