「疫情沒有所謂破口」　陳時中：有人趁機扯後腿、分化對立

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊成形，其中立委范雲、林昶佐兩人加入團隊，被形容是「疫情破口」。對此，陳時中嚴厲回應說，在疫情之間沒有所謂的破口，批評者要自己秤秤到底貢獻了多少，面對百年大疫、人類與病毒的戰爭，居然有人要扯後腿、分化對立，這是非常不對的事情。

陳時中接受電視節目「雅琴看世界」專訪內容今天晚間釋出，陳時中受訪表示，他不覺得這是一個爭議，大家都盡責的扮演好他的角色，現在在批評這些事情的人，最主要他還是要問：那你對整個疫情裡面到底做了多少事情？

陳時中說，不是什麼都沒有做的人就都沒錯，做得要死的人每個都有錯，「這社會不公平，不能這樣做事情」。他說，當社會的批評者、建議者當然可以批評事情，但也要自己秤秤說，自己到底貢獻了多少，別人做這些事情到底錯在什麼地方？

陳時中強調，在疫情之間沒有所謂的破口，他從第一個病人開始就抱持著這樣的態度，「這是一個人跟病毒，全世界百年以來的一場大疫，是人跟病毒的戰爭，我們跟病毒都已經站得很辛苦，可是居然有人要扯後腿，要讓人能夠分化對立，這是非常不對的一件事情。」

陳時中說，沒有什麼所謂的破口，那就是病毒，再來所謂的「3＋11」就是政策的演化，最早機組員就是「3＋11」，他身為指揮官，有責任降低人民和機組員之間的對立，機組員對台灣經濟貢獻很大，但卻又是高風險，因此要進行合理的管理。