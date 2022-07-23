「市民才是最大靠山」　國民黨批林佳龍：新北不是蘇貞昌的資產

▲國民黨發言人江怡臻。（資料照／記者林敬旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍23日表示，行政院長蘇貞昌會是他競選新北市長時最大的靠山，對此，國民黨發言人江怡臻批評，民進黨認為新北市是屬於蘇貞昌的，是屬於蘇系的資產，但林佳龍競選新北市長，竟然不是去理解市民的需求，以人民為依歸，以市民為最大靠山，證明他只講求派系妥協，不是真心想要服務市民。

確定投入參選新北市長後，林佳龍近來不斷向行政院長蘇貞昌釋善意，盼借重蘇在新北的影響力為選舉聲勢拉抬，指蘇是新北升格前的老縣長，對新北的了解就像大家長一樣，期待蘇能以榮譽職方式，團結新北的黨職、社會團體及各行各業，集結最大力量拚勝選。不過，蘇貞昌今天以「過去沒有行政院長當主委、榮譽主委的前例，容易被質疑行政不中立」為由，婉拒林佳龍，但強調會努力助選，「這是天經地義」。

對於林佳龍直指蘇是最大靠山的說法，江怡臻痛批，「市民才是城市主人」，是每個為政者最要努力爭取支持的對象，可是在民進黨人眼中，卻認為新北市是屬於蘇貞昌的，是屬於蘇系的資產，林佳龍競選新北市長竟然不是先爭取市民的認同，以人民為依歸，以市民為最大靠山，而是用派系思維看待新北市，證明林佳龍只講求派系妥協，不是真心想要服務市民。

江怡臻開嗆，從林佳龍的發言可以看出，他不僅不重視新北、不理解新北、心不在新北，更明目張膽把新北看做民進黨派系資產。她強調，「希望民進黨不要再用政黨利益綁架市民，應該用心去理解市民的需求，真正為新北好好做事。」

▲新北市長參選人林佳龍。（資料照／記者林敬旻攝）