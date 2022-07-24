快訊／新竹棒球場砸12億卻負評如潮　林智堅道歉了

▲桃園市長參選人林智堅。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

斥資12億重建的新竹棒球場，本週首戰開幕，卻問題連連甚至出現安全疑慮，遭輿論砲轟。對此，新竹市前市長、桃園市長參選人林智堅透過臉書發文表示，要跟所有關心棒球喜歡棒球的朋友們以及球團們致歉，責任由自己一肩扛起，但仍強調，有人質疑經費使用是對市府團隊不好的指控。

林智堅表示，要跟所有關心棒球喜歡棒球的朋友們以及球團們致歉，這兩天新竹市立棒球場的場地問題無論是從球迷的角度，或是球員的角度，都有相當大的改善空間，他也相信新竹市府團隊會以球員競技安全為最高原則，儘速進行場地的改善，讓大家重拾對於新竹市立棒球場的信心。

林智堅說，當初以復興新竹棒球運動為起點，廣設簡易球場，培植社區球隊，為基層小球員添購器材和設備，也增加專任教練的人力，因為他知道棒球運動的發展必須扎根從基層做起。而後他爭取前瞻基礎建設的預算，同步也爭取職棒第五隊以OT委託經營的方式，讓老舊的球場在擁有新生命的同時也有一個專業的球場經營團隊進駐。這幾年棒球場的工程非常複雜且專業，牽涉到原有建築物的拆除同時要顧及周邊住戶的安全，另外球場硬體的部分也同步跟龍來球場公司開會討論，常常在棒球場現地協調開會。

林智堅表示，重新啟用的球場目前並不完美，他想責任由自己一肩扛起，這幾年來市府團隊同仁非常盡心盡力，工期因為疫情而有所延宕時，也是同仁努力跟營造團隊協調；有人質疑經費的使用，不過他想這是對於市府團隊最不好的指涉，這個球場同時進行地下停車場的開挖，有別於其他場地的建置。

林智堅強調，新竹市府的同仁們對於工程的付出和努力，他想只要是新竹人都深深有感，許多大大小小的工程民眾們都可以看到同仁和他常常戴著工地帽穿梭其中，新竹市府的工程品質在這8年也是城市改頭換面的關鍵因素。晚上行程中第一時間知道球場的事情時，他就致電給中華職棒會長蔡其昌，向蔡請教專業的建議，同時新竹市府也和中華職棒聯盟達成共識，要以球員的安全為第一優先，進行球場的改善，唯有場地完備，才有精彩的球賽。再一次向球迷球員們致歉，也請球迷們對新竹市立棒球場保持信心，一定會變好，再給大家最好的球賽。