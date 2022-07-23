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陳時中評：蔣萬安「英俊瀟灑」　黃珊珊「有柯文哲陰影」

▲民進黨台北市長參選人陳時中前往松山慈祐宮參拜。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中今（23日）晚間接受電視節目「雅琴看世界」專訪時，評論兩名競爭對手指出，國民黨參選人蔣萬安是有為青年，年輕又英俊，但沒有行政經驗；而台北市副市長黃珊珊了解市政、立法，但恐怕不容易去掉台北市長柯文哲的陰影，若柯文哲想選總統，可能會把台北市變成一個選舉的工具。

陳時中接受電視節目專訪內容今天晚間正式播出，主持人張雅琴關注，陳時中好像對自己蠻有信心的，為什麼認為比蔣萬安、黃珊珊更適合當台北市長？陳說，要參加選舉的候選人要有一定的條件，才能夠有信心和勝選，蔣萬安是一名「有為的青年」，年輕、瀟灑、英俊、有禮貌，這都是他的長處，但他在立院裡面專注在衛環委員會，沒有親自參與什麼計畫，內政委員會或其他市政面要多涉略的議題也比較少，行政的經驗是沒有的。

至於黃珊珊，陳時中直言，黃珊珊擁有市政經驗，曾長期擔任市議員對於市政、立法也了解多，算是行政上面相當有經驗，但是她有兩點外界比較擔心：一是她恐怕不容易去掉柯文哲的陰影，柯文哲再三說他要選總統，這樣在市政面是否能放手讓黃珊珊去做，「這不無疑問」，若一個單位有雙頭馬車，就會造成效率上的延宕；第二點是，他認為自己的協調力是值得大家信任的。

陳時中表示，若是柯文哲未來要選總統，就可能需要台北市的配合，但是把台北市變成一個選舉的工具，不見得是一件好的事情，「柯市長本身各方面的意願都非常強烈」，他是市長時只是領導風格，可是當他不是市長的時候，又在旁邊有很強烈的意見，恐怕市政就會有所延宕。

陳時中分析，這可能造成某種程度的衝突，因為黃珊珊也有市政經驗和能力，不見得每件事情都要聽柯文哲的。他還進一步舉例說，「其實都會有一點像是好像，他有很多意見，而且我們指揮中心也不會都聽他，我們自己有自己的專業的人士，那組合思考，那他可能就會覺得不是很舒服」。

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