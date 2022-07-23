保障偏遠地區行的正義　台南小黃公車首創「預約站牌」貼心服務

▲台南市長黃偉哲關心偏遠山區民眾行的權益，台南小黃公車首創「預約站牌」貼心服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市長黃偉哲上任後積極推動小黃公車，照顧偏遠山、海地區居民，至今已開闢20條路線，更率全國之先首創「預約站牌」貼心服務，搭乘人次累積超過6萬5千人，台南鄉親拿起電話或使用大台南公車APP便可輕鬆預約小黃公車服務。

台南北門區玉鮮阿嬤，以前每趟出門要走兩小時的山路才能到公車站牌，現在有小黃公車可以坐，出入方便許多，十分感謝並稱這項德政。



大內區李先生說，自己居住的部落已經有13年沒有公車可以搭，長輩出入要叫子女載，或自己騎車，不太方便有時也很危險，現在有小黃公車可以搭，讓這裡的長輩非常高興。



負責龍崎區的小黃公車駕駛蔡先生表示，從開始小黃公車路線以來，出入偏鄉接送長輩，幫助長輩到市區走走看看朋友、孫兒，好像讓他們多了一雙腿，覺得這個政策幫助到很多人，很棒。





台南市長黃偉哲表示，台南市政府自2019年起大力推動小黃公車政策，至今已開闢20條路線，路線涵蓋本市14個行政區，包括白河、玉井、楠西、官田、大內、南化、左鎮、關廟、龍崎、北門、學甲、將軍、七股及佳里等區，主要服務聚落密度分散、公共運輸需求分散或原有支線公車運量小於每班次3人以下的地區，提升交通便利性。



黃偉哲指出，小黃公車可以深入偏遠地區鄰里巷道間服務，更能滿足民眾最後一哩路的交通需求，至今已累積超過6萬5千人次搭乘，顧客滿意度更高達9成5以上，深受市民朋友廣大好評。





黃偉哲說，為了進一步提升小黃公車的服務彈性，台南市領先全國，首創推出「預約站牌」。所謂「預約站牌」設置於需求不明顯的散村地方，沒有實際的公車路線經過，也不提供固定班次服務，但只要民眾預約叫車，小黃公車業者便會派車前往預約站牌載送，解決以往地方偶有乘車需要、但難以規劃定班定線公車服務的困難。



除此之外，預約站牌不只服務站牌處居民，在預約式站牌方圓1公里內，只要地方民眾預約叫車，業者還能「到府接送」，不僅確保民眾有需要就有車可搭，更可避免以傳統公車空車行駛的資源浪費，讓公共運輸資源能最有效利用。



目前預約站牌有白河區「仙草社區發展協會」、「岩前教會」，龍崎區「土崎里活動中心」、「中坑里清水宮」、「普陀山觀音寺」、「大坪里活動中心」、「石