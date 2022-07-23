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快訊／台南離奇夫妻雙屍！水塘底驚見轎車　消防下潛找到女浮屍

▲▼臺南市最新消息快訊圖。

記者柯沛辰／綜合報導

台南市大內區23日傳出一對夫妻離奇溺斃，有民眾報案曲溪里水塘有一具男性浮屍，經警消打撈並調查身分後，發現夫婦是同車出遊，因此進一步展開追查，不料竟在池底發現一輛白色轎車，還從車內撈出另一具女性浮屍。家屬指認後，確認是葉姓夫婦倆。至於2人為何會連人帶車陳屍水塘，尚待警方釐清。

台南市消防局23日下午2點多接獲民眾報案，稱大內區曲溪里一處水塘發現一具浮屍。消防到場後，將遺體打撈上案，經警方調查，發現是失蹤的52歲葉姓男子，懷疑案情不單純，進一步追查葉妻去向。

有附近民眾表示，22日下午曾看到白色轎車行經水塘附近，不久後就聽到巨大聲響，但他當時沒多想，直到聽聞撈起第一具浮屍，才猜想應有關聯。

警方得知後，23日下午請求消防局協助下水搜索，結果潛水人員搜索近2小時，果真在池底發現一輛白色轎車，還在車內找到另一具女性遺體，並將其打撈上岸。經家屬指認，遺體為52歲陳姓妻子。

據悉，家屬前一天才通報失蹤，稱葉男開車載妻子出門後就音訊全無，而且遲遲未返家，自此無消無息。

目前經初步勘驗，兩具遺體皆無外傷，也無外力痕跡，初步排除他殺，已報請檢方相驗。不過，外傳夫妻倆有財務困難，究竟是意外落水？還是輕生？死因仍待進一步調查釐清。

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