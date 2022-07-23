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屋主返家被鎖門外！開門驚見女賊躺爽爽　逮嬌喊：要來找老公

▲▼大門,上鎖,鎖頭。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲羅女擅闖陌生男子家中偷東西，犯後還賴著不走，被逮後瞎說「我要來找來公」，法院判她犯侵入住宅竊盜罪6個月徒刑。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者蔡怡萍／台南報導

台南28歲羅姓女子假裝是住戶忘記帶鑰匙、找了鎖匠來開啟陌生莊姓男子住家大門，大搖大擺進入後拿走1萬元現金、手機2支，莊男返家發現後報警將她逮捕，而羅女竟稱「我是要來找我老公的」、「1萬元是我6年前放在這裡的」，但2人根本就不認識。台南地院依侵入住宅竊盜罪，處有期徒刑6個月，可易科罰金。

調查指出，羅姓女子2022年1月10日下午，遊蕩到台南市一處民宅前，打電話給一名鎖匠稱「忘記帶鑰匙」要求幫忙開門，鎖匠不疑有它將門開啟後，羅女進入屋內馬上當自己家，拿了沙發上皮夾內放的1萬元、2支手機與1個充電線，但得手後並未馬上離開，而是將大門反鎖繼續待在裡面。

隨後屋主莊男返家，發現大門竟然打不開，察覺有異報警，警方到場直接將羅女逮捕，並起出偷竊所得。

羅女接受警詢時卻開始胡言亂語，她說以前曾住在那裡，住到16歲就搬走；又表示「我回去是要找我老公的」，稱那1萬元是她6年前放在皮夾裡的，她要拿回去，手機跟充電器只是拿來看一下。

屋主莊男則反駁與女子素昧平生，當天返家發現大門被反鎖，覺得不對勁才報警，並查獲女子偷拿他東西，他完全不認識女子。

台南地院不採信羅女說詞，但考量女子將犯罪所得全數歸還、所生危害等，依侵入住宅竊盜罪，判羅女有期徒刑6月，可易科罰金。可上訴。

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