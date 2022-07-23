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新北建構「水保Online大平台」　邀全國共同推廣水保教育

▲新北建構「水保Online大平台」 邀全國共同推廣水保教育。（圖／新北市農業局提供）

▲新北副市長劉和然出席「水保猴賽擂＋逗陣遊淡水」北區水土保持嘉年華。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府今（23日）於淡水捷運站旁之金色水岸廣場辦理「水保猴賽擂・逗陣遊淡水」北區水土保持嘉年華，攜手農委會水土保持局、北部及東部地方政府及國立自然科學博物館921地震教育園區等共同擺攤，今年更建構「水保online大平台」共享空間，以增加水土保持及土石流防災避難相關知識。

近年來氣候變遷加劇衍生出許多災害發生的可能，如極端降雨、山崩、地滑及土石流等，為了讓民眾了解自己居住的環境風險，在平時做好水土保持以減少災害發生，並於災害發生時能第一時間疏散避難。

農業局持續翻轉生硬難懂的水保知識，透過多元並創意的方式，向民眾宣導水土保持的重要性，如結合時事拍攝多部創意宣導短片等，去年更創建「新北水保Gather Town大地圖」配合學童學習型態改變，將新北水保教材上傳至線上平台，透過線上闖關帶小朋友認識水土保持。

▲新北建構「水保Online大平台」 邀全國共同推廣水保教育。（圖／新北市農業局提供）

新北市水保攤位特以彈珠台教具及VR虛擬實境，宣導土石流疏散避難知識及因應作為。其他闖關攤位也都擺設自行研發水土保持宣導教具，讓參加民眾能夠更加了解水土保持重要性。現場也邀請三芝樂天社區、牧峰農場、淡水樹興社區以及人禾環境發展文教基金會，展售農村再生社區生產的優良農產品。

副市長劉和然表示，新北市近年來持續推廣水保教育，今年推出「水保online大平台」空間，可供各縣市政府上傳各自研發的水土保持教具，讓大家可藉由此平台接觸多元的教材學習水保知識及坡地保育觀念，一同建構生態友善環境。

農業局表示，轄內有超過88%山坡地，以及235條土石流潛勢溪流，以生態永續、健康環境為目標。農業局以創意多元方式翻轉生硬水保知識，向民眾宣導水土保持及土石流防災重要性，讓水保教育能向下扎根及向上結果，讓新北成為安居樂業之城市。

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