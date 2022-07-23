「改變的勇氣」不是競選口號！　侯友宜PO翻轉五股垃圾山紀錄片

▲新北市長侯友宜日前在臉書上傳「改變的勇氣」照片。（圖／翻攝自Facebook／侯友宜）

記者蔡佩珈／台北報導

新北市長侯友宜日前於臉書上傳標題為「改變的勇氣」照片，外界解讀是為宣布競選連任的選舉口號，不過，侯友宜23日透過臉書發文解釋，「改變的勇氣」不是競選口號，而是一支關於「五股夏綠地」誕生過程紀錄片，內容展現新北人拿出勇氣，改變過去30年沒人敢碰觸的新北沉痾。

侯友宜近日在臉書貼出「改變的勇氣」引發熱議，民進黨新北市長參選人林佳龍展開23日赴頂泰山巖參香祈福時致詞暗酸，「改變就從換新開始，新北大翻新，改變的勇氣只要改變新的市長」。

「改變就是change，就是要換人做」林佳龍說，「改變的勇氣」是一般挑戰者要用的口號，因此讓部分朋友誤以為這是自己的競選主軸。他直言，新北市給侯友宜12年時間，該做的、能做的相信也都做了，城市進步是一場接力賽，由他接棒一定能提升衝刺的速度，「改變不需要太大的勇氣，只要從換人、換一個市長就能做到新北很大的改變。」

對於「改變的勇氣」照片引發一波熱烈討論之後，侯友宜今天PＯ文說明「不是競選口號」。他說，過去30年來，五股垃圾山背負著城市毒瘤的惡名，不但環境髒亂，違法工廠林立，甚至還是藏污納垢的治安死角，但這裡應該陽光普照、充滿希望，所以他上任後的整頓首務，就從五股開始。

侯友宜表示，新北市政府團隊在短短不到2年時間展現決心和魄力，將違建全數拆除，並創造土地整頓新模式，導入生態保育、智慧韌性城鄉概念，成功將近30年來的「城市毒瘤」翻轉成為全台亮眼的「五股夏綠地」。

侯友宜表示，五股的改變，不只是新北市政府的努力，最該感謝的是在地人士願意一起投入讓五股改變的行列，「改變需要勇氣，被改變更需要勇氣」，因為有在地的支持與配合，才能成功將不可能化為可能，這個過程真的很不容易，但大家一起努力做到。垃圾山變夏綠地只是起點，新北市做大市、也要做大事，要繼續努力打拚。