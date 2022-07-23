　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「改變的勇氣」不是競選口號！　侯友宜PO翻轉五股垃圾山紀錄片

▲▼ 侯友宜臉書放上「改變的勇氣」 。（圖／翻攝侯友宜臉書）

▲新北市長侯友宜日前在臉書上傳「改變的勇氣」照片。（圖／翻攝自Facebook／侯友宜）

記者蔡佩珈／台北報導

新北市長侯友宜日前於臉書上傳標題為「改變的勇氣」照片，外界解讀是為宣布競選連任的選舉口號，不過，侯友宜23日透過臉書發文解釋，「改變的勇氣」不是競選口號，而是一支關於「五股夏綠地」誕生過程紀錄片，內容展現新北人拿出勇氣，改變過去30年沒人敢碰觸的新北沉痾。

侯友宜近日在臉書貼出「改變的勇氣」引發熱議，民進黨新北市長參選人林佳龍展開23日赴頂泰山巖參香祈福時致詞暗酸，「改變就從換新開始，新北大翻新，改變的勇氣只要改變新的市長」。

「改變就是change，就是要換人做」林佳龍說，「改變的勇氣」是一般挑戰者要用的口號，因此讓部分朋友誤以為這是自己的競選主軸。他直言，新北市給侯友宜12年時間，該做的、能做的相信也都做了，城市進步是一場接力賽，由他接棒一定能提升衝刺的速度，「改變不需要太大的勇氣，只要從換人、換一個市長就能做到新北很大的改變。」

對於「改變的勇」照片引發一波熱烈討論之後，侯友宜今天PＯ文說明「不是競選口號」。他說，過去30年來，五股垃圾山背負著城市毒瘤的惡名，不但環境髒亂，違法工廠林立，甚至還是藏污納垢的治安死角，但這裡應該陽光普照、充滿希望，所以他上任後的整頓首務，就從五股開始。

侯友宜表示，新北市政府團隊在短短不到2年時間展現決心和魄力，將違建全數拆除，並創造土地整頓新模式，導入生態保育、智慧韌性城鄉概念，成功將近30年來的「城市毒瘤」翻轉成為全台亮眼的「五股夏綠地」。

侯友宜表示，五股的改變，不只是新北市政府的努力，最該感謝的是在地人士願意一起投入讓五股改變的行列，「改變需要勇氣，被改變更需要勇氣」，因為有在地的支持與配合，才能成功將不可能化為可能，這個過程真的很不容易，但大家一起努力做到。垃圾山變夏綠地只是起點，新北市做大市、也要做大事，要繼續努力打拚。

►不當毛毛怪！可水洗的「得體刀」千元有找超好用

ET快訊
林志穎若「臉部重建」至少治療1年　執刀人選曝光
吃東西沒味道！她「狂戳鼻子2週」都陰性　醫一驗結果驚呆
林志穎大哥曝「弟目前狀態」　感謝救命恩人：幫他的人很多
快訊／林哲瑄美技撲接傷退　富邦悍將曝現況
他月底吃泡麵「出現巨蝦」卯死　萬人驚呆：這輩子運氣用完了
他想炫技竟「徒手抓鯊魚」！下秒手指遭咬斷爆血　兒目睹嚇呆
潘瑋柏減肥成功！　2個月「93kg→7字頭」曬驚人對比照

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

林智堅新竹球場經驗搬桃園？　賴香伶：拜託不要吧

合體鄭文燦出席基進陣線大會　林智堅：桃園隊服務建設不分黨派

「市民才是最大靠山」　國民黨批林佳龍：新北不是蘇貞昌的資產

憂像韓國瑜落跑選總統　林佳龍：侯友宜可追逐「下一個角色」

董座李順欽：在中油工作只夠小康生活　要賺大錢別來！

唯一受邀參加！謝國樑赴美與各州黨鞭進行交流座談

全文／陳明通逾4000字聲明　強調林智堅論文：無涉抄襲　

「改變的勇氣」不是競選口號！　侯友宜PO翻轉五股垃圾山紀錄片

周勝考跪謝侯友宜　林楚茵悲嘆：新北人真要這麼卑微嗎？

黃珊珊奪扇遭諷「小心眼」　議員：搧風還有分藍綠？

可愛日本妹拉人力車兼導遊　朝氣介紹景點網：想出國了

林志穎撞車畫面曝！特斯拉迴轉直行　11秒後偏離車道撞斷指示桿

離家迷途！萌柴跳上警車「報案」　熱心暖警幫聯繫主人助順利返家

林志穎弟出面謝救命恩人　曝傷勢「多處受傷及骨折」

柴聽媽喊去洗澡猛回頭　無辜皺眉：本汪不想聽

林志穎自撞恩人視角曝！　目擊喊「夭壽」秒下車救人

林志穎駕特斯拉自撞橋墩　車起火受困...救出滿臉血

林志穎自撞「骨折不能動」　工人拉出父子5秒後起火

王嘉爾泰國「跪謝粉絲16秒」！　不捨他們淋雨等待…掀陸網爭議

裝甲兵回南投老家拔管　伯父嘆滿天星星0幫助

林智堅新竹球場經驗搬桃園？　賴香伶：拜託不要吧

合體鄭文燦出席基進陣線大會　林智堅：桃園隊服務建設不分黨派

「市民才是最大靠山」　國民黨批林佳龍：新北不是蘇貞昌的資產

憂像韓國瑜落跑選總統　林佳龍：侯友宜可追逐「下一個角色」

董座李順欽：在中油工作只夠小康生活　要賺大錢別來！

唯一受邀參加！謝國樑赴美與各州黨鞭進行交流座談

全文／陳明通逾4000字聲明　強調林智堅論文：無涉抄襲　

「改變的勇氣」不是競選口號！　侯友宜PO翻轉五股垃圾山紀錄片

周勝考跪謝侯友宜　林楚茵悲嘆：新北人真要這麼卑微嗎？

黃珊珊奪扇遭諷「小心眼」　議員：搧風還有分藍綠？

高醫岡山醫院工安意外！工人2樓半墜落無呼吸心跳　送醫搶救中

台股一週上漲逾398點！　造紙類股漲最大

林口長庚組團！林志穎若「臉部重建」至少治療1年　傳由他執刀

體驗BMW百萬牛棚車出場　王玉譜擔心廖任磊坐不下

最自然的濾鏡！打卡8景點捕捉金門絕美夕陽　海拔64m觀景台眺廈門

畢書盡染疫康復親洩身體狀況　被問做人體力...急喊：我沒問題

好心人拼命救出林志穎與6歲兒！　于美人讚嘆：仗義每多工地人

猴硐貓村列管萌喵魅力引人潮！　志工曝「日撿50肉泥包裝垃圾」

桃園+2303！30校開設莫德納嬰幼兒疫苗快打站　提升幼兒保護力

顧客都淪陷！「現實版龍貓」坐鎮店內萌翻天　愛吃+乾淨猛啃草磚

22歲混血嫩模北市墜樓亡！ 失蹤2天遺體卡牆 超黑暗IG曝

政治熱門新聞

「有你們這種政客真丟臉！」　參選人參拜惹怒女信徒

圖／柯文哲熱到拿綠營議員扇子搧風　黃珊珊趕忙奪扇

政壇吹「道歉潮」後悔挺柯聲浪出　柯文哲：是你們變了

新竹棒球場12億重建卻負評如潮　他開嗆林智堅

台北市長民調拉鋸　沈富雄教他坐等收割

快訊／蓬佩奧傳9月再訪　外交部說明

蘇貞昌接見烏克蘭學生：台灣隔壁也很野蠻

陳明通逾4000字聲明　強調林智堅論文：無涉抄襲　

24歲二兵殉職　徐衍璞進駐八軍團調查檢討

再發五倍券？　行政院：振興作法受歡迎

周勝考向侯友宜下跪表感謝！　周玉蔻：如乩童和桌頭「荒腔走板」

連戰陪洗頭突癱坐　方瑀：若沒遇「她」我與連戰就天人永隔

他教蔣萬安6字勝選秘訣　「陳時中聲勢上漲只是綠營歸隊」

被拔樁？里長才剛合體支持蔣萬安　今現身挺黃珊珊：我就站在這

更多熱門

相關新聞

偷白沙灣遊客皮夾「火速掩埋」　警識破活逮

偷白沙灣遊客皮夾「火速掩埋」　警識破活逮

新北市石門區白沙灣出現竊賊！23歲李姓男子昨（22日）見遊客離開帳棚海上戲水時，下手行竊其隨身財物，偷竊行徑被其他遊客發現報警，李男見警員到場，急忙用腳將竊取皮夾埋入沙堆裡，但仍被警方識破，以現行犯逮捕，訊後將李男依竊盜罪移送士林地檢署偵辦。

周勝考跪謝侯友宜　林楚茵悲嘆：真要這麼卑微？

周勝考跪謝侯友宜　林楚茵悲嘆：真要這麼卑微？

稱新北不要「警察市長」挨批職業歧視　林佳龍競辦：絕無不敬

稱新北不要「警察市長」挨批職業歧視　林佳龍競辦：絕無不敬

林佳龍稱「改變不需勇氣，換市長就好」　新北發言人嗆：只想著選舉

林佳龍稱「改變不需勇氣，換市長就好」　新北發言人嗆：只想著選舉

蘇貞昌不入林佳龍團隊：避免行政不中立！

蘇貞昌不入林佳龍團隊：避免行政不中立！

關鍵字：

侯友宜五股新北林佳龍

讀者迴響

熱門新聞

林志穎一家找救命恩人　英勇攝影師謙虛婉拒「這真的沒什麼」

林志穎自撞！命理專家4天前預言詭異命中

騎士遭「恐怖牙叉」斷頸亡！姊悲曝車禍第一視角

林志穎弟弟8字再發聲「親揭哥哥治療現況」！

今天是大凶之日！大暑「5禁忌」注意

林志穎自撞起火！　特斯拉車友曝「90%車禍原因」

女友絲襪「濕濕的」忘在學長家　男一聽臉綠

重回林志穎自撞路段　他開自駛「清晰畫面曝光！」

籃球一哥爆已斷開綜藝咖女星！

林志穎大哥鬆口「全家只有一個疑問」

「正妹警花」性愛片遭瘋傳　網看呆

老公患罕病「無法痊癒」！Hold住姐：老天為什麼懲罰我

昔被老公保護成小女人　林志穎車禍...陳若儀堅強赴醫院一路陪伴

爸簽聯絡簿不正經！老婆嘆：老師漂亮也別這樣

夫妻雙薪沒15萬「別生小孩」　勸世文戰翻！

更多

最夯影音

更多
可愛日本妹拉人力車兼導遊　朝氣介紹景點網：想出國了

可愛日本妹拉人力車兼導遊　朝氣介紹景點網：想出國了
林志穎撞車畫面曝！特斯拉迴轉直行　11秒後偏離車道撞斷指示桿

林志穎撞車畫面曝！特斯拉迴轉直行　11秒後偏離車道撞斷指示桿

離家迷途！萌柴跳上警車「報案」　熱心暖警幫聯繫主人助順利返家

離家迷途！萌柴跳上警車「報案」　熱心暖警幫聯繫主人助順利返家

林志穎弟出面謝救命恩人　曝傷勢「多處受傷及骨折」

林志穎弟出面謝救命恩人　曝傷勢「多處受傷及骨折」

柴聽媽喊去洗澡猛回頭　無辜皺眉：本汪不想聽

柴聽媽喊去洗澡猛回頭　無辜皺眉：本汪不想聽

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面